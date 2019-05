Da www.oggi.it

PRATI PERRICCIOLO MICHIELAZZO

Pamela Prati e il giallo del matrimonio. Sul settimanale Oggi in edicola da giovedì 9 maggio trovate tutti i retroscena. Ma una cosa è ufficiale: di certo non avrà luogo, come stabilito, l’8 maggio.

“PAMELA PRATI STA MALE” - È ufficiale: niente nozze l’8 maggio per Pamela Prati e Marco Caltagirone, «il matrimonio è rinviato a data da destinarsi». A confermarlo a Oggi, due giorni prima delle nozze, è Pamela Perricciolo, l’agente di Pamela Prati, che spiega anche il motivo dell’ennesimo slittamento: «Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata».

TUTTE LE INCONGRUENZE - Aspettate e vedrete, giura Perricciolo. Dietro alle nozze più tormentate dell’anno, però, si celano una serie di gialli: dalle pubblicazioni introvabili alla villa dei festeggiamenti che non ha ricevuto prenotazioni, dalle misteriose attività di Caltagirone in Libia alla scelta della Prati di farsi difendere dal discusso avvocato Carlo Taormina, tutti i dettagli, le incongruenze, le contraddizioni sul fantomatico «sì» saranno sul prossimo numero di Oggi, in edicola giovedì 9 maggio.

pamela prati con milena miconi pamela perricciolo il finto marco caltagirone parla in diretta barbara d urso con il finto marco caltagirone marco caltagirone eliana michelazzo e pamela perricciolo pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone pamela perricciolo prima e dopo pamela perricciolo wanda ferro eliana michelazzo eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo pamela prati mark caltagirone eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo eliana michelazzo e pamela perricciolo pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo