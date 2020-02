SPOT AD ALTO TASSO DI ETEROSESSUALITÀ, CON CRISTIANO RONALDO E LAPO ELKANN, PER LA NUOVA COLLEZIONE DI OCCHIALI DI “ITALIA INDEPENDENT” - IL PORTOGHESE MOSTRA FENOMENALI DOTI DA SCIANTOSA E LAPO, UNICO VERO ARTISTA DI CASA AGNELLI, E’ UN CONSUMATO ATTORE: “TRA I DUE È NATA UNA STRAORDINARIA CHIMICA” - VIDEO

Da https://video.corriere.it/

LAPO ELKANN NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT

Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo all’esordio da soci. Dopo l’annuncio ecco il primo spot per lanciare, a Mido 2000, in anteprima mondiale la nuova collezione Italia Independent per CR7 Eyewear dedicata e ispirata a Ronaldo. Le prime immagini della nuova collezione invadono la rete con un video realizzato con protagonisti CR7 e Lapo. Il filmato, che svela alcuni modelli della collezione, incarna lo spirito della collaborazione che ha visto Lapo e Cristiano coinvolti in prima linea. «Tra i due è nata una straordinaria chimica che unita alla passione e alla perseveranza ha consentito di sviluppare questo entusiasmante progetto», raccontano i collaboratori.

LAPO ELKANN NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT LAPO ELKANN NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT CRISTIANO RONALDO NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT CRISTIANO RONALDO NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT CRISTIANO RONALDO NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT 3