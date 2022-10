STAI SERENA E MOSTRACI I PIEDI – SERENA ROSSI A “I LUNATICI” SU RADIO 2 CONFESSA DI ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO PER TUTTI I FETICISTI: "SU TWITTER UNO MI OFFRI' UN SACCO DI SOLDI PER DELLE SCARPE. SU INSTAGRAM C'E' CHI MI HA SCRITTO UNA COSA ORRENDA, CI SONO RIMASTA MALISSIMO...". ECCO DI COSA SI TRATTAVA – GLI ESORDI, LA GELOSIA, IL PUBBLICO PREVALENTEMENTE FEMMINILE: “NON MI CONSIDERANO UNA MINACCIA. MI VEDONO COME UNA…”

Da “I Lunatici - Radio 2”

SERENA ROSSI NUDA IN ROSSELLA IL CORAGGIO DI UNA DONNA

Serena Rossi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l'una e le due e trenta circa.

Serena Rossi ha parlato della seconda stagione di Mina Settembre: "Quanto c'è di Mina Settembre in me? Molto. Mi è capitato di interpretare dei personaggi che erano tanto lontani da me. Con Mina invece ci sono un sacco di cose in comune. La città, la voglia di ascoltare gli altri, su alcune cose non siamo simili e mi fa anche un po' arrabbiare, soprattutto nelle sue faccende amorose. Però la perdono perché alla fine le voglio molto bene. Napoli? Mina Settembre la racconta dall'alto al basso. Ultimamente a livello cinematografico andava di moda una Napoli dark.

Invece Napoli è mille colori. E allora facciamoli vedere. Mostriamo i tanti volti di questa città e i napoletani ne sono orgogliosi. Marisa Laurito sul set? Più o meno come la vedete. E' un vulcano, un concentrato di energia, è una donna accudente, generosa, abbiamo passato ore intere a ridere, chiacchierare, parlare di cibo. Siamo diventate amiche, la guardavo da piccola nei programmi con Arbore, ho sempre avuto una ammirazione nei suoi confronti".

Sul motivo che la porta a piacere molto al pubblico femminile: "Forse perché mi vedono come una non rivale. Sono una persona abbastanza normale, questo credo sia rassicurante. Credo di apparire per come sono. Il mio pubblico è prevalentemente femminile perché non sono una minaccia. Mi vedono come una potenziale amica, o nipotina. Ed è bellissima questa cosa. Se ho mai recitato il ruolo della cattiva? Non troppo, ma mai dire mai. Mi piacerebbe moltissimo farlo. Mi divertirebbe molto".

Sugli esordi: "Ho iniziato cantando, facendo le cerimonie a Napoli, matrimoni, pianobar. Poi mi hanno scelta per una piccola parte in uno spettacolo teatrale. Poi un regista, Albano, è venuto a vedere lo spettacolo, una sera, e ha detto che avrebbe voluto farmi un provino. Ho fatto il provino con estremo disincanto, e lui mi scelse. Arrivai sul set con mio papà il primo giorno, ero minorenne, avevo 16 anni. Dopo la prima inquadratura il regista guardò mio padre e gli disse 'Signor Rossi, Serena da grande farà l'attrice'".

Sulla gelosia nel rapporto di coppia: "Se sono gelosa nel mio compagno? E di che! Non controllo nulla, dopo tanti anni come ti viene. Dopo un figlio, una casa insieme, tanti progetti, la fiducia è da mettere al primo posto. Mi sento estremamente tranquilla".

Sui social: "Su Twitter ogni tanto c'è qualcuno che mi offre un sacco di soldi in cambio di scarpe. Hater non ne ho. Espongo poco i fatti miei, sono abbastanza riservata. Una volta uno ha scritto una cosa orrenda, ci sono rimasta malissimo. Ho pubblicato la foto di fine set di Mina Settembre. Ero seduta con la mia sedia sui binari di un treno, ovviamente chiusi. E uno mi ha augurato una cosa brutta... . Da una parte ci sono rimasta, non ci sono proprio abituata. Poi però ho pensato che è un messaggio su migliaia".

