ANDREA PRETI, EX DI CLAUDIA GERINI, IN ATTEGGIAMENTI INTIMI CON LA TENNISTA VENUS WILLIAMS

Ivan Rota per Dagospia

Antonella Fiordelisi è stata recentemente oggetto di un attacco su X, dove un post anonimo ha insinuato che sarebbe disposta a “pagare e vendersi” pur di partecipare a un programma televisivo.

La replica: “Ragazzi grazie mille a tutti appena tornerò dalla Sardegna andrò a denunciare, ho lo screen, buone vacanze a tutti vi amo”. Su Twitter, Antonella Fiordelisi ha ulteriormente chiarito la sua posizione, affermando: “Ringrazio non solo il mio avvocato per quello che sta facendo mentre io sono in vacanza ma soprattutto tutte voi che salvate queste cattiverie continue nei miei confronti, senza di voi non avrei mai visto questa diffamazione molto grave. A tra poco e denunciate sempre“.

A luglio anche Francesco Chiofalo l’aveva attaccata. L’influencer durante il podcast Talking Barber aveva detto: “Io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio. Dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Ora devo fare un’altra rivelazione, loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla. Se si sono messe con me per fama? Quando una donna si mette con me unisce l’utile al dilettevole.”

L'Equipe apre il sito internet con il titolo 'Affaire Sinner: una rivelazione tardiva e numerose domande'.

"Jannik Sinner riceve una sanzione antidoping dopo dei test positivi al clostebol, una sostanza proibita", titola The Athletic, realizzato sul web della redazione sportiva del New York Times, che tiene però a notizia non in primo piano. "Un tribunale a seguito di un'indagine antidoping non ha riscontrato 'colpa o negligenza' da parte dell'italiano, si legge nel sommario online.

Marca, quotidiano sportivo spagnolo. 'Fatture, uno spray e accuse di un trattamento di favore', questo il titolo di apertura del sito. 'La verità è venuta alla luce - Sinner è risultato positivo, ma non sarà squalificato'. Nell'altro titolo di spalla si legge 'Il tennis esplode dopo la doppia positività di Sinner. Bingo!'. E all'interno prosegue: 'Molti tennisti dubitano dell'equanimità del tribunale nel valutare la sanzione'.

Una stella del palcoscenico che brilla da decenni: Monica Guerritore è stata la protagonista al Lido Cult a Lido di Camaiore insieme alla giornalista e scrittrice Tiziano Ferrario. Il libro che hanno “sfogliato” è “Quel che so di lei. Donne prigioniere di amori straordinari”. Rievocazioni di personaggi come l’Emma Bovary di Flaubert, la Lupa di Verga, la Carmen di Bizet, la Signorina Giulia di Strinberg.

Per Scandalosa Gilda, un film erotico interpretato da Monica Guerritore, Cristiano Malgioglio scrisse la canzone Scandalosa Gilda (nel paese di cazziglia): nel film era “corredata” da un cartone animato con tanti cazzettini.

E, a proposito del cantautore, oltre al successo dei concerti italiani “invasi” da persone di tutte le età, si é esibito ad Atene davanti a quattromila persone e ha dedicato il concerto all’ indimenticabile Melina Mercouri, l’ attrice più imitata dai travestiti greci.

Progetti da solisti per i Maneskin! Victoria “belle tettine” De Angelis dopo il suo tour europeo come dj, inciderà un singolo insieme con una popstar internazionale, che ha collaborato con Maluma, Madonna e Missy Elliot. La bassista dei Maneskin tra pochi giorni uscirà con Get Up Bitch ft Anitta! Victoria e Anitta sono una bomba.

E anche Damiano David, frontman dei Maneskin, si dedicherà a un progetto da solista si dice con Billie Eilish. Mesi orsono disse: “Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto sana, ma anche molto distruttiva. L’unica cosa che conta, è mettersi d’accordo con la band, perché la band è, e sarà sempre, ciò che mi ha dato tutto quello che ho”.

Andrea Preti, ex di Claudia Gerini che si è fatto fotografare in atteggiamenti intimi con la tennista Venus Williams, é nel cast del programma La Talpa. Si aggiunge anche Clizia Incorvaia, recente sposa di Paolo Ciavarro. Entrambi specialisti di reality.

Raimondo Todaro lascia Amici e, a sostituirlo, potrebbe essere Elena D’Amario. Si fanno peró anche i nomi di Adriano Bettinelli, anche lui, come Elena D’Amario, ex alunno di Amici, Stefano Oradei, ex insegnante di Ballando con le Stelle, e Samuel Peron.

Gianluca Ginoble, il bello del trio Il Volo, ha trovato il suo “capolavoro”: ha una nuova fidanzata con la quale é stato in vacanza a Santorini. Pubblica le foto, ma non svela il nome della ragazza. Ma interessa a qualcuno?

Al ristorante Gatto Nero a Como, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin se ne infischiano dell’ etichetta: “Lui che si toglie le scarpe, lo adoro, uno di noi! Che eleganza questa coppia", scrive l'influencer Lara Rosie Zorzetto e come lei sono in molti a perdonare questo gesto non troppo elegante, ma divertente.

"RIP vita privata" ha scritto in una storia di Instagram Anita Olivieri, la gieffina plurilaureata, dopo aver pubblicato le foto insieme al nuovo fidanzato, Nicolò Conti, molto ricco, si dice, e amico del calciatore Keita Baldé. In effetti, meglio che muoia la sua vita privata altrimenti non se la ricorda nessuno…

In vacanza insieme, Ornella Vanoni e Chiara Giordano si divertono e scherzano: in un video, la cantante per gioco prende in giro il vestito effetto “centro-tavola” (effettivamente un po’ “too much”) della produttrice ed ex moglie di Raoul Bova. C'è anche la mamma di lei Annamaria Bernardini de Pace.

