STASERA CI SARÀ LA PIÙ FEROCE BATTAGLIA AUDITEL DEGLI ULTIMI TEMPI: TORNA FAZIO (CON L'EX MINISTRO TRIA E IL MAGO FOREST) CHE SI SCONTRA CON LA D'URSO (IN STUDIO ROCCO SIFFREDI) E GILETTI, CHE OSPITERÀ DI MAIO E PARLERÀ DI BABY SQUILLO - NON SOLO: SU RAI1 C'È LA FICTION ''IMMA TATARANNI'' CHE HA STRAVINTO UNA SETTIMANA FA, SU SKY IL POSTICIPO SAPORITO MILAN-FIORENTINA. TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

Salvatore Cau per www.davidemaggio.it

Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv

F iction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Come piante tra i sassi: A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata.

Rai2, ore 21.05: Che tempo che Fa – Nuova Edizione

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, dopo più di 1000 puntate e oltre 3500 ospiti nazionali e internazionali, avvia la diciassettesima stagione su Rai2. L’appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che Tempo Che Farà, in cui Fabio Fazio insieme a Mago Forest si intrattengono con il pubblico in sala in un gioco di improvvisazione che conduce i telespettatori allo show delle 21.00. Con loro anche Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Chiude questa prima parte l’intervista a Gino Strada, in occasione del 25° anniversario di Emergency. Ospiti a Che Tempo Che Fa: l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria, in studio anche Carlo Cottarelli; Federica Pellegrini; Manuel Bortuzzo; Enrico Brignano; Michela Murgia. Ospite musicale Mahmood con il nuovo singolo “Barrio”. Con Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. A seguire torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona. Ospiti della puntata, Fabio Rovazzi, Daniele Liotti e Miss Italia 2019 Carolina Stramare.

Rai3, ore 21.25: Il Borgo dei Borghi – La grande sfida

Per la seconda puntata de Il Borgo dei Borghi si andrà nelle Langhe e vedrà protagonisti i famosi castelli ed il vino, eccellenza della zona. Si visiteranno con Camila Raznovich e Piergiorgio Odifreddi i castelli di Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba e Govone, ascoltando il matematico parlare di simmetria nell’arte, geometria dei luoghi, proporzioni. Tra arte contemporanea e antiche tradizioni il pubblico si troverà in prestigiose cantine per parlare con un enologo di vitigni famosi nel mondo, Barolo, Nebbiolo, Barbaresco ed i loro spumanti. Questa settima edizione vede in gara 60 Borghi e solo 20 di questi, eletti attraverso i voti che continuano ad arrivare sul sito del programma, saranno in finale.

Canale5, ore 21.30: Live – Non è la D’Urso

Terzo appuntamento con Live – Non è la D’Urso. In programma interviste a Rocco Siffredi e la moglie Rosa, che sfideranno le 5 agguerritissime sfere. Torna in studio Mariana Caniggia accompagnata dal figlio Kevin Axel avuto da Claudio, l’ex campione della Roma. Barbara D’Urso accoglierà poi Francesca De Andrè che ha accusato la sorella Fabrizia e alcuni amici di aver organizzato il tradimento del fidanzato Giorgio durante il GF16. Francesca e Giorgio affronteranno i protagonisti del presunto complotto. Un documento audio esclusivo aiuterà a fare chiarezza. E ancora, Lele Mora accompagnato dalla figlia Diana, racconterà per la prima volta in tv la malattia contro cui sta combattendo: un tumore gravissimo. Inoltre torna Adriano Panzironi. Il guru della dieta più contestata del momento, dopo le polemiche nate nella scorsa puntata, ha deciso di rispondere in maniera clamorosa alle critiche di alcuni opinionisti del programma.

Italia1, ore 21.20: Independence Day: Rigenerazione – 1^Tv

Film di Roland Emmerich del 2016, con Liam Hemsworth, Jessie Usher. Prodotto in Usa. Durata: 142 minuti. Trama: Recuperando la tecnologia aliena rimasta in seguito a un tentativo di invasione, le nazioni della Terra hanno collaborato alla realizzazione di un programma di difesa a larga scala per la protezione del pianeta. Nulla, però, potrà ostacolare un’avanzata aliena senza precedenti, a cui cercherà di opporsi solo l’ingenuità di un gruppo di uomini e donne coraggiose, intenzionato a proteggere il mondo dal baratro dell’estinzione.

Rete4, ore 21.30: Prisoners

Film di Denis Villeneuve del 2013, con Hugh Jackman, Melissa Leo, Jake Gyllenhaal, Paul Dano. Prodotto in Usa. Durata: 146 minuti. Trama: Keller Dover si ritrova ad affrontare il peggior incubo che possa capitare a un padre: Anna, la figlia di sei anni, è scomparsa insieme all’amichetta Joy. Con il passare delle ore, le indagini del detective Loki si concentrano sulla vecchia auto parcheggiata vicino all’abitazione di Anna e da questa risale al suo autista, un certo Alex Jones. Poiché mancano le prove per trattenere in arresto Alex, Loki è costretto a rilasciarlo. Sapendo che in gioco c’è la vita di sua figlia, il sempre più disperato Keller decide allora di tentare il tutto per tutto pur di trovare le bambine.

La7, ore 20.35: Non è l’Arena

Nuovo appuntamento con Non è l’Arena, il talk show curato e condotto da Massimo Giletti. Ospite atteso della puntata sarà Luigi Di Maio. Tra gli argomenti in programma anche il fenomeno delle baby squillo.

TV8, ore 21.45: Bruno Barbieri – 4 Hotel - 1^Tv Free

In Liguria Bruno Barbieri incontra Stefania, Nicola, Giovanna e Alessandro. Gli albergatori mostrano 4 strutture molto diverse di 4 luoghi della costiera di levante.

Nove: ore 21.25: Rubio, alla ricerca del gusto perduto

Thailandia, Cina, Vietnam: le frontiere del cibo, secondo Rubio! Lo chef globe-trotter ha deciso di varcare i confini nazionali per partire alla volta dell’Estremo Oriente. Tra megalopoli urbane e piccoli centri rurali, Rubio va alla scoperta della più autentica cultura gastronomica locale, grazie agli abitanti del posto da cui cercherà di scoprire tutti i segreti delle ricette esotiche, dai più celebri “piatti nazionali” alle pietanze meno conosciute.

INFINITY: La ragazza nella nebbia

Infinity si avvolge di un banco di nebbia fitta e di mistero: è disponibile “La ragazza nella nebbia”. Avechot, quello che sembra essere un anonimo paese disperso fra le Alpi, diventa teatro di una macabra vicenda. La sedicenne Anna Lou, la classica ragazza della porta accanto, scompare dal paesino montano. A capo delle indagini l’ispettore Vogel per affrontare un caso che lascerà il segno nella sua vita. Lasciati trascinare dalle vicende della misteriosa Avechot: “La ragazza nella nebbia” ti aspetta su Infinity.

20, ore 21.15: Olè - Film

Rai4, ore 21.10: Pagan Peak - Serie Tv - 1^Tv

Iris, ore 21.15: Irrational Man - Film

Rai5, ore 21.15: Le incredibili forze della natura – Documentario

RaiMovie, ore 21.10: Cinderella Man – Una ragione per lottare - Film

RaiPremium, ore 21.20: Tale e Quale Show – Varietà

Cielo, ore 21.15: Legittima offesa – While She Was Out - Film

RealTime, ore 20.25: 90 giorni per innamorarsi: e poi… - Docureality

La5, ore 21.10: Vizi di famiglia - Film

MediasetExtra, ore 21.15: Padre Pio - Fiction

Mediaset Italia2, ore 21.20: The Big Bang Theory - Sitcom

TopCrime, ore 21.15: The Fix - Serie Tv