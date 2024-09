STASERA PAGAIO IO! LA RICONOSCETE MENTRE FATICA IN CANOA? È STATA UNA DELLE GRANDI PROTAGONISTE DELLA TV ANNI ’90 ADESSO VIVE SOPRATTUTTO IN STIVALI E CAMICIA WESTERN: “COI TACCHI OGGI CAMMINO TRABALLANTE" - RECENTEMENTE HA RIVELATO DI AVER DETTO NO ANCHE A SANREMO - “MI AVEVANO PERFINO PROPOSTO DI ENTRARE ALL’ARISTON A CAVALLO” – DI CHI SI TRATTA?

Estratti da gazzetta.it

NATALIA ESTRADA

Natalia Estrada è stata una delle grandi protagoniste della tv italiana tra gli anni '90 e i primi anni 2000, uno dei volti di punta di Mediaset fino al 2004 quando, dopo aver condotto La sai l'ultima - Vip al fianco di Pippo Franco, ha deciso di ritirarsi dalle scene e dedicarsi al suo amore per i cavalli e per il mondo dell'equitazione. Una scelta controcorrente che rifarebbe subito, come da lei raccontato al settimanale Gente.

"La TV mi ha dato tantissimo, ho sempre amato ballare, condurre, ho ricordi splendidi, ma lo stile di vita che gravita attorno a ogni show, a un certo punto, mi stava stretto", ha spiegato Natalia Estrada, lontana dal piccolo schermo da ormai 20 anni e residente da tempo in Piemonte insieme a Drew Mischianti, suo compagno da 17 anni.

La 51enne spagnola, ex attrice e ballerina, è felice della scelta fatta un ventennio fa dopo il consiglio ricevuto da Claudio Lippi di provare l'esperienza della cavalcata: "Con lui ho voluto provare l’ebbrezza di essere in sella. Lì è come se si fosse stabilito un che di magnetico tra me e l’animale. Un colpo di fulmine". La svolta è arrivata pochi anni dopo, in seguito a un grave infortunio cadendo da cavallo. Quello è stato un vero e proprio bivio che ha cambiato per sempre la sua vita: "Continuo con i cavalli e lascio il resto o proseguo la carriera in tv?", si era chiesta in quell'occasione.

NATALIA ESTRADA 3

Oggi la vita di Natalia Estrada, indimenticata interprete di Penelope nel film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, è fatta di cavalli e affetti personali: "Sto sempre in stivali e camicia western, coi tacchi oggi cammino traballante. La mia quotidianità è frutto di una scelta mirata. Ogni giorno sono nella dimensione e con le persone che voglio avere accanto, e sono felice, senza distrazioni", ha ammesso la 51enne a Gente, rivelando di essere felice della scelta fatta.

natalia estrada drew mischianti

Diventata due volte nonna grazie alla figlia Natalia Mastrota, nata nel 1995 dall'amore col re delle televendite Giorgio Mastrota, Natalia Estrada ha rivelato di essere in buoni rapporti non soltanto con l'ex marito ma anche con Paolo Berlusconi a cui è stata legata dal 2001 al 2006: "Capita di sentirci. E sempre per augurarci del bene. Non c’è cosa più bella quando hai condiviso passaggi importanti con qualcuno che avere un rapporto cordiale e rispettoso per ciò che si è vissuto insieme".

