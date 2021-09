È STATA LA MANO DI SORRENTINO – DOPO LA STANDING OVATION A VENEZIA, ARRIVA LA CONSACRAZIONE AL FESTIVAL DI TELLURIDE - PER LA STAMPA STATUNITENSE NON CI SONO DUBBI: “È STATA LA MANO DI DIO” È IN ODORE DI OSCAR – “DEADLINE”: “NON CONOSCO NESSUNO CHE NON LO ABBIA AMATO FOLLEMENTE. TOCCA IL CUORE DI CHIUNQUE LO VEDA” - “HOLLYWOOD REPORTER”: “PUÒ RIPORTARE L'ITALIA NELLA CORSA AGLI OSCAR. L’ITALIA FAREBBE MEGLIO A SCEGLIERE IL MAESTRO CHE LO HA GIÀ VINTO E NON ACCONTENTARE EVENTUALI INTERESSI LOCALI…” - VIDEO

Dopo il successo della prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, "E' stata la mano di Dio" (The Hand Of God) del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, è stato presentato in questi giorni al Festival di Telluride negli Stati Uniti.

In un articolo uscito sul sito americano Deadline, il giornalista Pete Hammond sostiene di non aver incontrato nessuno al Festival di Telluride, compresi il team di The Searchlight, che non abbia amato follemente il nuovo film di Sorrentino che tocca il cuore di chiunque lo veda, sostiene Hammond.

Secondo Hammond, il comitato di selezione italiano farebbe una mossa falsa se "E' stata la mando di Dio" non venisse scelto come candidato ufficiale dell'Italia per il Miglior Film Straniero, sottolineando che il film riscuote in chiunque lo veda una grandissima risposta emotiva. Sorrentino d'altronde è stato già una scelta vincente in passato, scrive Hammond, “La grande bellezza” infatti non solo fu nominato, ma vinse l'Oscar nel 2013 per il Miglior Film Straniero. Hammond prevede un futuro simile per The Hand Of God, che a suo dire potrebbe ambire alla nomination per il Miglior Film Straniero ma anche a quella per il Miglior Film.

Per Hammond quindi, dopo l'ottima accoglienza a Venezia e ora a Telluride (dove Sorrentino è presente con la giovane stella emergente Filippo Scotti, Luisa Ranieri e il direttore della fotografia Daria D’antonio), le prospettive del Film per gli Oscar sono brillanti in molte categorie, internazionali e non solo.

Hollywood Reporter è d'accordo con Deadline e afferma che "E' stata la mano di Dio" può riportare l'Italia nella corsa agli Oscar ricordando come "La grande bellezza" di Sorrentino sia stato l'unico film italiano a vincere il Premio per Miglior Film Straniero nel XXI Secolo.

Secondo Hollywood Reporter la scelta del film che rappresenti l'Italia nella corsa agli Oscar è spesso una scelta politica e l'Italia farebbe meglio a scegliere il Maestro che lo ha già vinto in passato piuttosto che accontentare eventuali interessi locali. Inoltre il film verrà visto in tutto il mondo e con Netflix alle spalle può contare su una grande campagna di lancio.

"E' stata la mano di Dio" è un film Netflix prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in uscita in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021.

