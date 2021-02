STEFANO COLETTA, L'AFFOSSA RAI 1 – IL DIRETTORE DELLA RETE AMMIRAGLIA SULLA GRATICOLA PER I FLOP A RAFFICA, DAI "PACCHI" ALL’ULTIMO "A GRANDE RICHIESTA" (LA PUNTATA DI SABATO PROSSIMO, CON I RICCHI E POVERI, È STATA ANTICIPATA A STASERA. BASTERÀ?) – PRIME SERATE IN PICCHIATA, FUNZIONANO SOLO (E BENE) LE FICTION - RAIFICTION NON SI SIEDA SUGLI ALLORI VISTO CHE I SOPRACITATI SUCCESSI SONO MADE BY TINNY ANDREATTA, L'EX DIRETTRICE ORA IN QUOTA NETFLIX…

Francesca D'Angelo per "Libero quotidiano"

STEFANO COLETTA 1

Se è mai esistito un periodo, in tutta la storia della Rai, dove nessuno desidererebbe dirigere Rai Uno è proprio l'annata 2020/2021. La pandemia è infatti una rogna (eufemismo decisamente educato) di proporzioni giganti, difficile da gestire. Tale grana è toccata in sorte a Stefano Coletta: il suo mandato da direttore di Rai Uno è scattato in concomitanza con Sanremo 2020, ossia a una settimana scarsa dall'esplosione del Covid.

a grande richiesta – minaccia bionda

Da lì in poi è stata una lotta quotidiana: difficile, anzi, difficilissima tra tamponi, show che slittavano, casi positivi, pubblico sì, pubblico no... Coletta meriterebbe un elogio sono per averci provato ma, purtroppo, non funziona così: i bilanci in Rai guardano all'audience e di recente qualcosa si è inceppato. E dire che il nostro era partito bene, lanciando per esempio il fenomeno The voice Senior.

Ora però in prime time si respira aria di crisi. a piccola richiesta Il flop più pesante si chiama A grande richiesta: in vista di Sanremo si era deciso di programmare una serie di specialoni musicali al sabato sera. La prima puntata, dal titolo Parlami d'Amore, ha esordito con 2,2 milioni e il 10,2%; la seconda, dedicata a Patty Pravo, è scesa a 1,8 milioni e l'8,3%. Entrambe sono state travolte dal panzer C'è posta per te che veleggia serafico sui 6 milioni di spettatori.

ricchi e poveri

Morale: la puntata di sabato prossimo, con I ricchi e poveri, è stata frettolosamente anticipata a stasera. Basterà? I primi di gennaio ha deluso le aspettative anche la serata musicale con Beppe Fiorello: Penso che un sogno così, che voleva celebrare sia Modugno sia la famiglia di Fiorello, si è arenata a 2,8 milioni (12%) lasciando campo libero al Gf Vip, che si è imposto con 3,2 milioni e il 19,6%.

E ancora: è stata una doccia fredda pure la seconda edizione de Il cantante mascherato. Quello che sembrava lo show perfetto in epoca Covid (già ribattezzato Il cantante mascherinato...) fatica invece a decollare: la scelta di spingere sull'elemento investigativo, aggiungendo una schiera di detective, forse non ha premiato e comunque la giuria continua a non convincere.

affari tuoi 1

Morale: lo show va bene ma non benissimo e si ritrova il Gf Vip con il fiato sul collo. Per esempio venerdì scorso la Carlucci ha appassionato 3,7 milioni (17,4% di share), risalendo rispetto alla settimana precedente, ma Signorini l'aspettava comunque al varco, forte di 3,5 milioni di seguaci e il 19% di share. Interpellata sul calo, la Carlucci ha ricordato che le prime tre puntate sono state particolari, per via della crisi di governo: «La scorsa settimana abbiamo preso la linea al 10% e ovviamente c'è una bella differenza rispetto a una partenza al 18%».

tinny andreatta premiata foto di bacco

cattivi "affari" Dulcis in fundo, il prime time di Affari tuoi - viva gli sposi: in versione emotainment, il quiz diventa un guazzabuglio di pacchi & cuoricini che regge ma non sfonda: partito al 19%, ha poi chiuso al 15,8%, complice l'entrata in campo di C'è posta per te. Al momento, in prima serata le uniche gioie arrivano dalla fiction: dopo il fenomeno da 8 milioni di spettatori di Doc, lunedì è nata una nuova stella, ossia Lolita Lobosco. La fiction con Luisa Ranieri ha esordito con 7,5 milioni e 31,8%. Lei sostiene di non essere l'erede di suo marito Zingaretti/Montalbano, ma l'Auditel sembra pensarla diversamente. Peccato solo che le serie tv facciano capo a Rai Fiction, e non a Coletta...

stefano coletta serena bortone foto di bacco

P.s. RaiFiction non si sieda sugli allori visto che i sopracitati successi sono made by Tinny Andreatta, l'ex direttrice ora in quota Netflix.

serena bortone stefano coletta stefano coletta foto di bacco a grande richiesta – minaccia bionda 4