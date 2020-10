Ivan Rota per “Novella 2000 – www.novella2000.it”

Vittoria Schisano, concorrente di “Ballando con le Stelle”, come tutti sanno,ha cambiato sesso, almeno secondo le sue dichiarazioni. Da tempo sta con un noto professionista che per lei ha lasciato la famiglia. I due stavano insieme già prima del cambio di sesso e quindi a molti sono venuti dei dubbi sul fatto che l’operazione sia avvenuta...

Mentre mamma Patrizia fa divertire tutti nella casa del Grande Fratello Vip, la figlia Giada De Blanck ricorda con dolore la prematura scomparsa del padre Giuseppe Drommi, secondo marito della “contessa del popolo”. Ecco le parole che la giovane scrive, dedicandole al papà nel giorno del compleanno: “Beffardo destino, ingiusto destino. Non avrò mai risposte del perché sia capitato proprio a me. So solo che l’unica cosa che ho potuto fare è stato diventare una guerriera indipendente in tutto e cercare di lottare sempre rialzarmi sempre“.

Molti dei concorrenti di “Ballando con le Stelle” parlano di un clima non proprio idilliaco dietro le quinte e hanno rivelato di aver a che fare con una donna molto cattiva che ha un peso importante nel programma. Pensate a Selvaggia Lucarelli? No, non é lei.

Manila Gorio, la trans che si inventerebbe molte liason, si é rivelata come al solito per la sua ansia di apparire per risse e legami “discutibili” ( confezionati da due PR napoletani) , puntualmente mostrati nel salotto di Barbara D’ Urso. Ultima sua vittima in ordine di tempo, il “comodino’ e “ex velino” Pierpaolo Pretelli, papà affettuosissimo. Avrebbero avuto un flirt : testimone, udite udite, Eliana Michelazzo, co artefice della bufala mediatica Pamela Prati- Mark Caltagirone. Quando a Manila sono state chieste foto di lei con Pierpaolo, ha glissato. Non ne ha. Alcuni programmi dovrebbero valutare certe dichiarazioni per evitare che venga gettato inutile fango.

Attraverso le sue Instagram Stories, Elettra Lamborghini tiene aggiornati tutti i suoi fan sulla sua vita da neo-sposa. Tra il tatuaggio da cancellare ad un momento di intimità insieme al compagno Afrojack, la cantante dichiara di avere nausee mattutine, voglie e inappetenze. Nonostante i sintomi possano rimandare molto ad una gravidanza, è impossibile che lei sia incinta. La Lamborghini non riesce a spiegarsi i sintomi. Parla solo di una possibile e improvvisa tempesta ormonale...

Andrea Zelletta, riferendosi a Tommaso Zorzi che nella casa del GF Vip soffre di attacchi di panico in maniera piuttosto polemica, dice dietro le spalle: “Ma la smettesse. Poi questo ripete ‘io sono lì, io sono così’, vuoi andare? Quella è la porta. E basta, perché io mi rompo il ca**”.

Quello che non hanno amato i telespettatori è il cambio di atteggiamento di Andrea, ogni qualvolta si è trovato dinanzi a Tommaso. Tanto penosa è stata la messa in scena, che un gruppo di fan ha montato un cortometraggio, dove vengono mostrate le contraddizioni di Zelletta. Poi, da stratega, ha iniziato un riavvicinamento. Ora spunta Alice Fabbrica, sua ex, cinque anni di relazione, che parla del carattere irascibile di Andrea che l’avrebbe recentemente cercata mentre era già con l’attuale fidanzata Natalia Paragoni. Un “comodino” arrogante per tutte le stagione....

Tragedia. Nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia del genere, ma le informazioni che si hanno in questi giorni sembrano più che attendibili. La protagonista di queste novità è la mitologica e inossidabile Gemma Galgani. La dama del Trono Over di UeD avrebbe deciso, dopo anni di partecipazione, di abbandonare il i il programma di Maria De Filippi. I fan piangono.

Fino a pochi anni fa lo considerava il nuovo Justin Bieber.Oggi a ventiquattro anni, Austin Mahone si è iscritto a OnlyFans un paio di settimane fa, pubblicando foto sexy ma non hard , con un occhio soprattutto sui feticisti,non solo dei piedi, con foto immancabili.

Un lettore ha infatti condiviso una serie di messaggi privati scambiati con Austin, pronto a vendere i propri boxer usati alla modica cifra div300 dollari. Questa figuraccia con il suo ultimo brano, Summer Love, pubblicato appena qualche giorno fa.

Mentre Pierpaolo Pretelli si sfogava con Tommaso Zorzi nel giardino della casa del GF Vip è arrivata Elisabetta Gregoraci che ha chiesto al sua amico speciale un chiarimento anche se a non essere chiara é soprattutto lei. Pretelli gli ha chiesto se qualcuno l’aspetta fuori dalla casa e l’ex sciura Briatore lo ha ammesso. Secondo i più, si tratterebbe del Pilota automobilistico Stefano Coletti. L’ex velino le ha detto che prova qualcosa per lei che invece lo ha sfanculato e lui se é andato a piangere in sauna.

Dichiarazioni esclusiva di Myriam Catania da Barbara D’Urso. La bellissima attrice e regina del doppiaggio ha dichiarato: «Nel 2006, a 27 anni, ho quasi perso tutto per colpa di un incidente con il motorino.Non ricordo la dinamica, sono stata una settimana in coma, ma di quel periodo non ricordo molto, ho un vuoto di quasi un anno. Dimenticavo tutto. Quello che ricordo me lo ha detto mia madre ( Rossella Izzo). Luca Argentero (suo compagno) mi è stato vicino, così come la mia famiglia. È stato un grande compagno, ma fa parte del passato. Non ne parlo mai di questa cosa, non riesco a trattenere le lacrime. Mia madre non mi ha mai lasciata, neanche un secondo, adesso che sono mamma capisco cosa voglia dire».

“Crimasso La dolce vita", a cura di Piero Mascitti e Laura Pacelli, é un libro dedicato al centenario dalla nascita di Fellini e ai 60 anni passati dall’uscita nelle sale cinematografiche del suo film più emblematico “La dolce vita” e corredato da 100 opere dell’artista Cristian Mancuso, in arte Crimasso, che ha ritratto, nel suo inconfondibile stile, le figure iconiche di Marcello Mastroianni ed Anita Ekberg e rappresentato alcune delle scene indimenticabili del film.

Il progetto grafico di Dario Zannier, in uscita a dicembre 2020 e sarà arricchito dai testi dei curatori Mascitti e Pacelli, di Ivan Cardamone, di personaggi come Mimmo Calopresti, Paride Leporace, Rino Barillari, Filippo Veltri, Marcello Jori, Margherita Bordino, Sergio Dragone, Francesco Butteri,Giorgia Alcaro e Vincenzo Mollica, Claudio Coccoluto e critici d'arte come Ghislein Mayaud, Jean-Francois Pugliese e Jurij Zivago. Con ladirezione artistica del libro è curata da Massimo Ferrarotti.

I saloni settecenteschi di Palazzo Cusani hanno ospitato la Primavedizione del Gran Ballo Russo

Padrona di casa Larisa Yudina, soprano e presidente dell'Associazione Stravinsky Russkie Motivi, ideatrice ed artefice della serata, che da anni propone spettacoli di musica, bel canto e cultura sempre promuovendo progetti di beneficenza legati alla sua associazione ed al territorio cittadino, Daniela Javarone, madrina della serata che ha presentato al pubblico il giovane talentuoso violinista vincitore del Diapason d'Oro, Leonardo Moretti.

La notissima conduttrice, sempre in smagliante forma fisica,oltre a trucco e parrucche, ha deciso di tenere su il morale al suo lato B con un intervento estetico : si é fatta “innestare” un filo chirurgico che ha ridefinito la struttura e la tenuta del suddetto....

