CACCIARI: "ASCESA DELLA DESTRA IN EUROPA? LE SINISTRE SE LO MERITANO, NON HANNO FATTO NULLA PER IMPEDIRE LO SFASCIO" (video: https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/cacciari-ascesa-della-destra-in-europa-le-sinistre-se-lo-meritano-non-hanno-fatto-nulla-per-impedire-02-12-2024-570140)

Trascrizione di una parte dell’intervento di Massimo Cacciari a “Otto e Mezzo” - La7

MASSIMO CACCIARI: E qui non c'è soltanto la guerra che lo renderà difficile e su cui non si fa niente per riuscire ad arrivare almeno un armistizio.

Ma ci sarà anche la ci sarà anche Trump e Trump sarà un bell'ostacolo per avere davvero un commercio libero a livello internazionale. L'Europa può vivere, può riprendersi soltanto in un mondo libero, in pace. Questo dovrebbe essere il suo obiettivo, la pace!, un mondo almeno libero dal punto di vista mercantile e commerciale.

Perché senza la pace non è possibile a nessun paese europeo riprendersi in modo tale da poter dare soldi al ceto medio, poter aumentare i salari e poter fare sanità pubblica è assolutamente impossibile. E chi dice che è possibile, dice menzogne.

LILLI GRUBER: Nei paesi dell'Unione europea i nazionalismi crescono, la Germania andrà a elezioni anticipate nel prossimo febbraio, la Francia avrà un voto decisivo per la tenuta di questo governo di minoranza di Barnier.

MC: Le dico una cosa, le sinistre europee se lo meritano. Non hanno fatto nulla per impedire questo sfascio. Diciamoci la verità, nulla. Occorreva una politica europea che mirasse davvero a sostenere lo Stato sociale, che facesse una politica internazionale onde prevenire queste sciagurate guerre.

LG: Ma i nazionalisti di populisti di destra Cacciari, i nazionalisti populisti di destra sono la soluzione?

MC: Quando non c'è una politica sociale, una politica attiva che vuol dire anche conflitto su queste questioni, ivi compresa Stellantis, se quell'altra cosa lì, laddove non c'è la storia, insegna che vincono le destre, e a volte le destre estreme.

Da www.ilfattoquotidiano.it

“È una delle vicende più sciagurate di tutta la politica italiana. Se c’è una catastrofe politica in Italia è la politica industriale. Praticamente non esiste più un capitalismo italiano“. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimo Cacciari commenta la crisi Stellantis […].

Cacciari sottolinea che la vicenda rientra nella storia della politica industriale degli ultimi 40 anni:

“Tutti i nostri asset industriali sono stati venduti, svenduti, privatizzati come era di moda fare. E chi ha memoria e sa la storia sa che la Fiat, attraverso agevolazioni e finanziamenti vari, avrebbe potuto essere nazionalizzata dieci volte.

Di cosa ci stupiamo? Qualche anno fa Marchionne disse che le presenze di Fiat Chrysler Automobiles in Italia costituivano una tassa patriottica, cioè stavano in Italia per il loro buon cuore, perché a loro non conveniva affatto stare in Italia e quindi di conseguenza non vedevano l’ora di uscirne. E pezzo a pezzo – continua – ne sono usciti e stanno uscendo, con le conseguenze occupazionali che conosciamo, senza nessun piano, senza nessuna strategia”. […]”.

ANDAMENTO DEL TITOLO STELLANTIS - 4 DICEMBRE 2023 - 2 DICEMBRE 2024

L’ex sindaco di Venezia ricorda che lo scorso 11 ottobre Tavares è stato audito alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato per parlare della produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia: “Non ha detto niente, vuoto totale. Non hanno strategie, se non quelle di dimettersi piano piano o di restare, a seconda di quanti soldi riescono a catturare dallo Stato, come è successo per Melfi e in altre situazioni”.

Cacciari poi concorda con l’aggettivo usato da Matteo Salvini per commentare la vicenda: “È tutto disgustoso, non c’è dubbio alcuno. Ed è una vicenda disgustosa anche per gli stipendi che per fallire si stanno dando.

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

Tavares prendeva 10 milioni di euro all’anno, pare (in realtà, nel 2023 ha preso 23,4 milioni di euro di emolumenti, ndr). Vittorio Valletta prendeva 20 volte lo stipendio di un operaio, questo 500 volte il salario di un lavoratore. E non per fare la Fiat di Valletta, ma per fallire – conclude – Certo che è disgustoso, come si fa a dire che non è disgustoso? È tutto disgustoso, ma è un disgusto che riguarda la politica industriale italiana che va avanti da 40 anni in tutti i settori, non solo in quello automobilistico”.

