LE STELLE VENUTE DAL “SOTTOSOPRA”- TUTTI PAZZI PER I GIOVANI PROTAGONISTI DI “STRANGER THINGS”, DIVENTATI LE GALLINE DALLE UOVA D’ORO DI NETFLIX – GLI ASTRI NASCENTI SONO MILLIE BOBBY BROWN E FINN WOLFHARD, CHE DOPO IL SUCCESSO DELLA SERIE HANNO AVUTO RUOLI IN DIVERSI BLOCKBUSTER, MA I FAN SONO IMPAZZITI ANCHE PER MAYA HAWKE, LA FIGLIA DI UMA THURMAN E ETHAN HAWKE E GATEN MATARAZZO, AFFETTO DA UNA RARA PATOLOGIA EREDITARIA CONGENITA – A FORZA DI LAVORARE INSIEME, È PURE SBOCCIATO L’AMORE TRA DUE DEGLI INTERPRETI...

Chiara Ugolini per www.repubblica.it

il cast di stranger things 9

È una grande, bellissima réunion, quella del cast di Stranger Things 4. Dopo quasi tre anni la serie di fratelli Duffer inizia finalmente il percorso che porterà alla fine di questa straordinaria avventura diventata fenomeno di massa che unisce le generazioni, frutto della passione sconfinata dei gemelli Duffer, classe 1985, che hanno preso l'immaginario cinematografico e televisivo del decennio in cui sono nati e lo hanno traghettato in un modo nuovo di raccontare il fantasy con venature horror, figlio diretto del cinema di Steven Spielberg e Robert Zemeckis. La quarta stagione arriva venerdì 27 maggio con il primo capitolo (ovvero 7 episodi) mentre gli ultimi due, veri e propri film, saranno su Netflix il 1° luglio.

millie bobby brown 3

Undi, la straordinaria Eleven interpretata da Millie Bobby Brown ha lasciato Hawkins da sei mesi, esattamente 185 giorni, e il suo personale conto alla rovescia la separa da quando rivedrà Mike (Finn Wolfhard) che viene a trovarla in California per le vacanze di primavera: "Saranno le migliori vacanze di primavera di sempre" gli scrive, ma le cose non andranno come lei aveva sperato.

winona ryder 2

Nonostante menta a quello che, chiaramente, è diventato più che il suo migliore amico sul fatto di essersi ambientata in California, Undi è sincera quando dice: "Aspetto le vacanze soprattutto perché potrò vedere te". Con lei si sono trasferiti a Lenora Hills anche e i Byers (la mamma Joyce, Winona Ryder e i figli Jonathan, Charlie Heaton e Will, Noah Schnapp).

gaten matarazzo 3

Joe Keery, che interpreta Steve Harrington condivide con la sarcastica, coraggiosa e lesbica Robin (Maya Hawke, vera rivelazione dell'ultima stagione) il lavoro alla videoteca di Hawkins (la gelateria Scoops Ahoy è andata a fuoco insieme al centro commerciale alla fine della terza stagione).

"La loro amicizia è straordinaria - dice Joe Keery - non posso dire che sia la parte migliore della terza stagione ma certo la mia preferita. Dal leggerla sulla pagina a portarla sul set sviluppandola insieme è stato un momento molto bello. La quarta stagione riparte da lì da questi due che sono diventati migliori amici".

finn wolfhard 2

Per una relazione nuova che funziona ce ne sono altre che invece scricchiolano: i ragazzi ormai sono al liceo e le cose si complicano a livello di rapporti. Nancy e Jonathan sono separati dalla distanza e da progetti di vita diversi, Mike e Undi vorrebbero stare insieme ma i problemi che vive in California non consentono a Undi di essere del tutto onesta con il fidanzato.

L'inventivo Dustin Henderson (Gaten Materazzo) è entrato con l'altrettanto nerd Mike (Finn Wolfhard) nel gruppo HellFire Club, capitanati da un nuovo personaggio Eddie Munton, interpretato da Joseph Quinn, che ha due uniche passioni: Dungeons & Dragons e l'heavy metal. Ci farebbe parte anche Lucas (Caleb McLaughlin) ma gli impegni sportivi del basket lo allontanano dagli amici.

sadie sink 1

L'intelligentissima e sensibile Max (Sadie Sink) è ancora provata dalla morte del fratellastro Billy ed è tormentata da visioni angoscianti, ha lasciato Lucas e si è chiusa in se stessa. La strana coppia formata nella terza stagione da Dustin e il "babysitter" Steve ritornerà anche se in questi sei mesi si sono un po' allontanati: "Col fatto che Dustin ora va al liceo cerca di guardarsi un po' intorno, farsi nuovi amici e conoscere un po' di gente rispetto a quanto stava nascosto nelle prime stagioni, oha preso un po' di consapevolezza - spiega Gaten Materazzo - Ci sarà comunque sempre un legame speciale fra lui e Steve, questo è certo".

david harbour 2

Oltre al ritorno di Priah Ferguson nei panni della sorellina di Luke, Erica, sempre più protagonista e al centro dell'azione, altre due importanti novità: in California Eduardo Franco è Argyle, nuovo amico di Jonathan e quintessenza "del fattone anni Ottanta" come lo descrivono gli stessi Duffer, con il suo camioncino di Surfer Boy Pizza sarà fondamentale per i ragazzi in fuga.

Mentre a Hawkins Nancy e Robin faranno la conoscenza di Victor Creel, interpretato dall'icona horror degli anni 80 Robert Englund, l'indimenticabile Freddy Krueger protagonista della saga Nightmare. Creel è stato imprigionato in un ospedale psichiatrico da quando la sua famiglia è stata violentemente assassinata negli anni 50, omicidio per la quale Creel ha incolpato un demone vendicativo. Questa storia dimostra che il mondo del Sottosopra è presente a Hawkins da molto, moltissimo tempo.

millie bobby brown 2

