STI RAPPER SO’ TUTTI MAMMONI – COME FEDEZ, ANCHE ACHILLE LAURO FA GESTIRE LE SUE AZIENDE ALLA MADRE, CRISTINA ZAMBONI, AMMINISTRATRICE UNICA DI DUE DELLE TRE SOCIETÀ DELLA “GALASSIA” CHE FA CAPO ALLA “DE MARINIS SRL” – IL PADRE DI LAURO, NICOLA DE MARINIS, MAGISTRATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DI SUO HA GARANTITO PER UN MUTUO CON CUI IL GIUDICE DI X FACTOR HA COMPRATO LA PRIMA CASA – I CONTI NON BRILLANO: LA HOLDING HA PERSO 236MILA EURO IN UN ANNO. ACHILLE LAURO SPERA CHE LA SVOLTA ARRIVI CON “X-FACTOR”

Estratto dell’articolo di Fosca Bincher per www.open.online

ACHILLE LAURO CON LA MADRE CRISTINA ZAMBON

Una mano gliel’ha data mamma, e un aiutino pure papà che figura come garante per un mutuo casa. Ma la vera speranza è nella svolta che può arrivare dall’edizione in corso di X Factor dove Achille Lauro è in giuria grazie a un’edizione che sta tornando a funzionare come un tempo. Perché alle spalle c’è un anno fra i più neri nella storia del cantante, con la sua holding De Marinis srl che ha perso 236.550 euro e i diritti su canzoni e show che non tiravano più come in passato.

[…] Achille Lauro, il cui vero nome è Lauro De Marinis, ha messo insieme un piccolo gruppo di società controllato dalla De Marinis srl, che nell’ultimo bilancio ha dimezzato pure il fatturato scendendo a 1,1 milioni di euro rispetto ai 2,5 milioni dell’anno precedente (quando aveva comunque perso soldi, ma limitando i danni a un rosso di 11.524 euro).

NICOLA DE MARINIS PADRE DI ACHILLE LAURO

La holding a sua volta controlla altre due società: la Dmre srl (ricavi anche qui scesi da 318.917 a 205.789 euro però con un utile di 43.,439 euro) e la De Marinis publishing per cui le cose non sono andate meglio: fatturato sceso da 261.645 a 98.312 euro e perdita di 45.267 euro invece del piccolo utile di 21.806 euro dell’anno precedente. Anno nero dunque per Lauro.

[…] Alla vigilia del Natale 2023 il cantante comprendendo la situazione non rosea del suo piccolo impero ha deciso di patrimonializzare meglio la sua holding lanciando un aumento di capitale con cui ha conferito la società personale De Marinis Lauro con cui aveva iniziato a fatturare i diritti musicali e video.

GIUDICI X FACTOR – MANUEL AGNELLI ACHILLE LAURO JAKE LA FURIA PAOLA IEZZI

Anche qui i conti erano ballerini, e dipendevano soprattutto dalle apparizioni di Lauro al Festival di Sanremo. Una perizia però ha stabilito che i ricavi medi della società personale erano 132.734 euro l’anno e la società è stata valutata 265.710 euro. All’aumento di capitale da 40 a 100 mila euro con sovrapprezzo di 205.710 euro non ha esercitato la sua opzione la mamma di Lauro, Cristina Zambon, che così ha visto diluire la sua quota dal 5 al 2 per cento. La mamma è comunque amministratrice unica delle due altre società controllate, replicando uno schema assai comune nelle imprese dei nuovi talenti dello show business, come si è visto nei casi di Fedez e di Chiara Ferragni.

achille lauro

[…] D’altra parte, un po’ dei risparmi derivanti dai suoi successi musicali Lauro li ha investiti sia personalmente che attraverso le sue società nel mattone. Prima ha comprato in due tempi una casa da 118 mq e poi la cantina di pertinenza dall’Enpam (ente di previdenza dei medici) a Roma nel quartiere di Prati fiscali grazie a un mutuo trentennale da 220 mila euro concesso dalla Banca di credito cooperativo di Roma con la garanzia offerta dal padre Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione nella sezione Lavoro. Il mutuo è stato estinto a metà 2021 grazie alla rivendita della casa.

A Milano invece Achille Lauro ha acquistato una casa da 8,5 vani […] grazie a un mutuo trentennale di 500 mila euro concesso da Mps. Con la Banca di credito cooperativo di Roma poi ha sottoscritto nel 2023 un finanziamento fondiario da 700 mila euro al tasso non proprio bassissimo del 5,20% legato a 5 appartamenti milanesi […]

ACHILLE LAURO AGLI SKY INCLUSION DAYS ACHILLE LAURO AGLI SKY INCLUSION DAYS achille lauro chiara ferragni fedez achille lauro (2)