(ANSA) - La rivista satirica The Onion ha annunciato di aver comprato il sito Infowars del teorico dei complotti Alex Jones finito in bancarotta dopo aver falsamente asserito che i bambini uccisi nella sparatoria della scuola elementare Sandy Hooks di Newtown in Connecticut erano attori e la strage una completa messa in scena per giustificare un poi mai avvenuto sequestro delle armi da fuoco.

La transazione ha avuto l'imprimatur delle famiglie delle 20 giovanissime vittime che nel 2022 avevano vinto una causa per diffamazione da 1,4 miliardi di dollari contro Jones e la sua società Free Speech Systems. The Onion conta di rilanciare Infowars in gennaio come parodia di se stesso, ha detto l'editore Ben Collins, prendendo in giro "strane personalità di internet" come lo stesso Jones che ha trafficato per anni in disinformazione: "Pensiamo che sarà uno splendido scherzo.

Sarà la nostra risposta a questo mondo senza regole, dove non ci sono più guardiani e tutto è una follia". La rivista ospiterà, tra l'altro, contenuti prodotti da Everytown for Gun Safety, una non profit impegnata a porre fine alla violenza delle armi da fuoco fondata sulla scia del massacro della Sandy Hooks.

ECCO PERCHÉ HO DECISO DI COMPRARE INFOWARS

Bryce P. Tetraeder, CEO di Global Tetrahedron per "The Onion"

Oggi festeggiamo una nuova aggiunta alla famiglia di marchi Global Tetrahedron LLC. E lasciatemi dire che la vedo davvero come una famiglia. Proprio come i membri di una famiglia, i nostri marchi sono nodi astratti di ricchezza, beni intercambiabili che il loro patriarca può assorbire e scartare secondo i capricci opachi del mercato. E proprio come i membri di una famiglia, i nostri marchi si guardano l'un l'altro con sospetto e cattiveria reciproca.

Tutto sommato, la decisione di acquisire InfoWars è stata facile per il comitato esecutivo di Global Tetrahedron.

Fondata nel 1999 sulla scia del “panico” satanico e cresciuta costantemente da allora, InfoWars si è distinta come strumento prezioso per il lavaggio del cervello e il controllo delle masse. Con un'accorta miscela di paranoia delirante e di dubbia alimentazione anti-invecchiamento, si è sforzata di rendere la vita più spaventosa e più lunga per tutti, un obiettivo lodevole.

È un vero e proprio unicorno, in grado di ispirare contemporaneamente il sostegno pubblico ai miliardari e di fomentare l'indignazione per uno Stato federale inetto che può assassinare JFK ma non riesce nemmeno a mettere un uomo sulla Luna.

In tutto questo, InfoWars ha dimostrato un impegno costante nel produrre rabbia e radicalizzare i membri più vulnerabili della società, valori che risuonano profondamente con tutti noi di Global Tetrahedron.

Nessun prezzo sarebbe stato troppo alto per una tale cornucopia di beni e menti malleabili. Eppure, con un colpo di fortuna, un formidabile gruppo di interesse speciale ha messo in difficoltà lo sfortunato proprietario di InfoWars (un uomo dimenticabile con un nome già dimenticato) e lo ha costretto a venderlo a un prezzo stracciato: meno di mille miliardi di dollari.

Non fraintendetemi: Questo è un colpo per la nostra azienda e una meritata vittoria per le élite multinazionali di tutto il mondo.

Il futuro di InfoWars è ancora tutto da decidere. I fondi in eccesso inizialmente stanziati per l'acquisto saranno reinvestiti nei nostri sforzi filantropici, che includono borse di studio in business school per promettenti leader di culto, un'associazione di beneficenza che dona elezioni a dittatori del terzo mondo a rischio e un nuovo programma pro bono che abbina orfani a lavori stabili in fabbrica senza alcun costo per le fabbriche.

Per quanto riguarda le vitamine e gli integratori, ne sospendiamo immediatamente la vendita. La logica utilitaristica impone che se possiamo allungare anche solo di 10 minuti la vita di un amministratore delegato, diluire questi elisir miracolosi per il consumo pubblico è uno spreco immorale. Invece, abbiamo intenzione di raccogliere l'intero stock dei magazzini di InfoWars in un grande tino e di far bollire il contenuto in un'unica barretta di cioccolato onnivitaminica che un dirigente (non farò nomi) potrà mangiare per aumentare il suo potere e forse diventare immortale.

Tutto sarà rivelato a tempo debito. Per ora, godiamoci questa vittoria e brindiamo al continuo consolidamento del potere e del capitale.

Crescita infinita per sempre,

