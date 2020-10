LA STORIA SI RIPETE SEMPRE IN FARSA - 2001: CECCHI PAONE IRROMPE SUL PALCO DEI TELEGATTI PER CONTESTARE IL ''GRANDE FRATELLO'', INSERITO NELLA STESSA CATEGORIA (COSTUME E CULTURA) DELLA SUA TRASMISSIONE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA (VIDEO) - OGGI L'UOMO CHE ERA ALLE SUE SPALLE CON I CIUFFI INGELATINATI È IL PORTAVOCE DEL PREMIER. INVECE CECCHI PAONE, DOPO AVER PARTECIPATO AL ''GF'' NEL 2018, OCCUPA LE PAGINE DI ''CHI'' PER DIRE CHE L'ATTUALE INQUILINO TOMMASO ZORZI LO INGRIFA

1. LE AVANCES DI ALESSANDRO CECCHI PAONE A TOMMASO ZORZI: "CI SIAMO INCONTRATI PRIMA DEL GF VIP"

Da www.today.it

Tommaso Zorzi è senza dubbio il concorrente che sta attirando di più l'attenzione fuori - e all'interno - della casa del 'Grande Fratello Vip'. E così oggi tra i suoi fan d'eccezione spunta Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico dichiaratamente omosessuale, che lascia intendere di apprezzare notevolmente l'influencer.

Intervistato dal settimanale Chi, Cecchi Paone dichiara di tifare per Tommaso. "Zorzi, ah se mi piace! - esclama a domanda diretta - Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una sorta di delirio, non di onnipotenza, ma di onnipresenza. E io da un lato gli facevo capire che mi piaceva, dall’altro che mi interessava aiutare un ragazzo il cui limite è non avere il senso del limite".

CECCHI PAONE CONTRO IL GRANDE FRATELLO CON DIETRO DARIA BIGNARDI

Col tempo Zorzi avrebbe fatto propri i consigli del volto tv: "Al GF Vip mi pare più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere che, ahimè, non sono io", aggiunge, senza nascondere un po' di malizia. Nel frattempo il ragazzo ha perso la testa per un coinquilino, Francesco Oppini, conduttore e figlio di Alba Parietti, che però non sembra ricambiare in alcun modo l'interesse. Chissà che presto Cecchi Paone non gli farà visita nel loft di Cinecittà per consolarlo...

2. LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO

Giovanni Mercadante sul suo sito, www.giovannimercadante.it (post del 2018 ma validissimo oggi)

È il 2001. È in corso la serata di gala dei Telegatti, condotta da Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Un Alessandro Cecchi Paone furioso contesta il reality Grande Fratello perché inserito nella stessa categoria -“costume e cultura”- della sua trasmissione a divulgazione scientifica “La Macchina del Tempo”.

A distanza di 17 anni, Cecchi Paone stasera entrerà nella casa del Grande Fratello VIP mentre il tipo che lo sta fissando alle sue spalle in questa foto, allora inquilino della casa, oggi è il portavoce del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Rocco Casalino.

