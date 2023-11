LA STORIA SIAMO NOI, QUINDI STUDIAMOLA - ALDO CAZZULLO VINCE LA SCOMMESSA CON “UNA GIORNATA PARTICOLARE”, IL PROGRAMMA DI STORIA SU LA7: LA SECONDA STAGIONE CHIUDE CON UNA MEDIA DEL 6% E OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI – E NELL’ULTIMA PUNTATA SU VIA RASELLA E L’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE C’È ANCHE LA STOCCATA A LA RUSSA. CAZZULLO: “IL PRESIDENTE DEL SENATO DICEVA CHE IN VIA RASELLA FU ATTACCATA UNA BANDA MUSICALE DI SEMI-PENSIONATI E NON DI NAZISTI DELLE SS. DIMOSTREREMO CHE LE COSE NON STANNO ESATTAMENTE COSÌ…”

Una scommessa (ancora) vinta. Una giornata particolare , il programma di Aldo Cazzullo in onda su La7, chiude oggi la sua seconda stagione con numeri ancora migliori rispetto alla prima edizione: una media del 6% (l’anno scorso fu del 4,1%), oltre un milione di spettatori (con tre milioni e mezzo di contatti a puntata) coinvolti per un tema — la storia in prima serata — che parte in posizione di «svantaggio» rispetto ad argomenti più «facili».

«Sono dati davvero sorprendenti, quasi commoventi, che interpreto come un segno che in fondo noi italiani siamo più legati all’Italia di quello che siamo soliti riconoscere — la riflessione di Cazzullo —. Ci piace parlarne male, e a volte l’Italia se lo merita, ma se lo fanno gli stranieri ci arrabbiamo: il nostro Paese è come la mamma, lo possiamo criticare soltanto noi».

La storia italiana dunque ci sta a cuore. Come confermano i numeri legati a puntate che hanno spaziato tra diversi argomenti ed epoche, da Dante a Caporetto, da Costantino a Mussolini, dalla congiura dei Pazzi a Garibaldi. […] L’ultima puntata di Una giornata particolare (questa sera alle 21.15) è dedicata alla bomba di via Rasella e all’eccidio delle Fosse Ardeatine: «Racconteremo nei dettagli questa giornata che in realtà si allunga per 36 ore e che rimane una ferita aperta per Roma tanto che ancora oggi si discute sull’opportunità di quell’attacco.

Daremo spazio a un dibattito ancora vivo: è stato giusto o no mettere quella bomba? Ascolteremo opinioni contrastanti, del resto è un argomento molto sensibile visto che solo qualche mese fa il presidente del Senato La Russa, la seconda carica dello Stato, diceva che in via Rasella fu attaccata una banda musicale di semi-pensionati e non di nazisti delle SS. E dimostreremo che le cose non stanno esattamente così».

