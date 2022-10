LA STORIA (SOTTO LE LENZUOLA) TRA CARLO D’INGHILTERRA E CAMILLA - QUANDO NEGLI ANNI ‘70 I DUE SI INNAMORARONO, IL FUTURO RE NON POTE’ INTRODURLA A CORTE PERCHE’ LEI NON ERA VERGINE - LA REGINA PER SFILARLO ALLE GRINFIE DI CAMILLA LO SPEDI’ MESI IN MISSIONE MILITARE NEL MAR DEI CARAIBI - BARBARA COSTA: “CARLO SCRIVEVA A CAMILLA TUTTI I GIORNI MA LEI È PIÙ REALISTA DELLA REGINA: SAPEVA DI NON AVERE IL "REQUISITO" PER I REALI, E CAMILLA VOLLE FARSI UNA SUA VITA: SICCHÉ SPOSÒ ANDREW PARKER-BOWLES…” - LA RELAZIONE, L’ARRIVO DI DIANA, LA CRISI E…

Barbara Costa per Dagospia

carlo e camilla nozze 2005

Per tenerti un uomo c’è solo un modo, anzi due: il sesso, e sapere "come" prenderlo. È così che Camilla d’Inghilterra si è assicurata l’eterna devozione di re Carlo III. Carlo e Camilla si amano da 51 anni, e se non è vero amore quello loro! Mai c’è stato modo di separarli, si adorano da una vita, e il loro non è stato un colpo di fulmine. Carlo e Camilla si conoscono nel 1971, e lui ha 22 anni, lei 23, e li fa conoscere una ex fiamma di lui, Lucia Santa Cruz, figlia dell’ambasciatore cileno a Londra.

carlo e camilla giovani

E Camilla non è libera: è fidanzata con Andrew Parker-Bowles. Camilla è una fidanzata altamente cornificata che, quando a una partita di polo incontra il “sudato ma affascinante” erede al trono, lo apostrofa così: “La mia bisnonna è stata a lungo l’amante di suo bisnonno Edoardo VII: cosa ne pensa… Altezza?”.

Carlo – che, secondo la pettegola ma edotta biografa dei famosi Kitty Kelley, ha perso la verginità a 21 anni, e all’università di Cambridge, e per opera di una sud americana, e che ha come vezzo erotico l’essere chiamato Sir tra le lenzuola – rimane colpito da Camilla, diversissima dalle tizie che è abituato a frequentare, sdolcinate che cadono ai suoi piedi per ciò che lui rappresenta.

carlo iii (6)

Camilla è sicura di sé, si trucca poco, non veste femminilmente, “impreca come un unno!”, e ha le sue stesse passioni: la caccia, i cani, i cavalli, la campagna, Berlioz, gli stessi gusti tv e radio, e di whisky. Ma, per Camilla, Carlo in un primo momento è la più ghiotta pedina con cui ripagare il suo Andrew delle corna subite. Carlo e Camilla finiscono a letto, e in breve tempo lui è innamoratissimo, ma si sente troppo giovane per ufficializzare a corte il legame.

carlo e harry barba

Peccato che a Palazzo sanno tutto e hanno già fatto preparare un dossier su Camilla, la quale non ha possibilità di entrar a far parte della Corona e non perché non sia da parte sua nobile, e non perché abbia un anno più del Principe, ma perché manca del requisito basilare come moglie di futuro re: Camilla non è vergine! Non importa che siano gli anni '70, per la famiglia reale lei per Carlo può essere “una esperienza di curiosità” e basta.

Ma Carlo è innamorato cotto, e la Corona sa pure questo, e per questo lo spedisce mesi in missione militare nel Mar dei Caraibi. Carlo scrive a Camilla tutti i giorni ma lei è più realista della Regina: sa che non ha il "requisito" per i Reali, e Camilla vuole farsi una sua vita: sicché sposa Andrew Parker-Bowles, a sua volta vendicatosi di essere stato tradito e lasciato per Carlo… mettendosi con Anna, la sorella di Carlo! Ma pure Andrew è giudicato indegno dai Windsor come fidanzato ufficiale di una principessa reale, e non perché Andrew abbia nei di non verginità, ma perché è cattolico.

carlo iii (7)

Quando Carlo sa che Camilla si sposa (e lo scopre perché lei gli manda l’invito alle nozze) cade in depressione. Passa da un letto all’altro, flirt di cui l’unico che va sui tabloid è con Jane Priest, modella australiana che anni dopo lo svela quale un gossip organizzato, e dalla casa reale: sarebbe stata pagata per flirtare con Carlo, davanti ai paparazzi, per far tacere le malignità su un principe... "troppo solo".

carlo iii giovane

Nel 1980 Carlo esce con Sarah Spencer, sorella maggiore di Diana, nobile e però pure Sarah con l’imene spezzato. Dopo usuale attento dossier, la famiglia reale individua in Diana la perfetta moglie "intatta" per Carlo. Il quale mai ha interrotto i rapporti con Camilla. Camilla che nel frattempo ha avuto 2 figli da Andrew, Laura e Tom, e che vuole e ha Carlo come padrino di Tom. Perché Carlo e Camilla si amano. Sempre, e comunque.

Nel 1981 Carlo accetta di sposare Diana (“è mio compito e mio dovere”). Camilla la vuole conoscere. E Carlo gliela presenta. Le due escono pure più volte insieme. Carlo sposa Diana indossando i gemelli che gl’ha donato Camilla e Carlo per le sue (di lui!) nozze regala a Camilla un prezioso bracciale con su incise le lettere G e F, iniziali di Gladys e Fred, i loro nomi in codice (e Diana lo sa, lo vede). E Camilla è su invito personale di Carlo presente al matrimonio reale.

carlo e camilla (1)

Dopo la nascita del secondogenito Harry, Carlo non vive più con Diana a palazzo ma a Highgrove, residenza reale di campagna, e a pochi km da Camilla. Sono arci note le crisi e le disperazioni di Diana, ma Diana mai è riuscita a tenersi Carlo, né col sesso né col personalissimo modo che una donna deve conoscere se se lo vuole tenere, un uomo: saperlo prendere nei suoi umori come nei suoi malumori. E Carlo è uno di quegli uomini che quando hanno le lune vanno lasciati stare, lasciati soli, a sbollire, come sa e fa Camilla, e non Diana.

carlo iii (1)

E una inesperta Diana mai ha saputo far impazzire Carlo a letto come sa e fa Camilla! Nel 1993 "People" pubblica le trascrizioni di una telefonata tra un inf*iato Carlo e Camilla. È il "Tampongate". È Carlo che smania dal desiderio di fare “su e giù” con Camilla. È Carlo che vorrebbe rinascere quale tampax per poter stare comodo nella vagina di Camilla. È Carlo che vuol giocare coi capezzoli di Camilla (che divorzia da Andrew poco prima che Carlo divorzi da Diana).

carlo e janet priest

Quando nel 1997 Diana muore in un incidente stradale, per Carlo e Camilla i tempi sono i più bui. Hanno contro l’opinione pubblica, e la famiglia reale, ma non si lasciano. “Camilla non è negoziabile”, risponde Carlo agli ordini della Regina di mollarla. Carlo per un anno non parla con sua madre. Camilla va a vivere con lui a Highgrove. Solo nel 2000 la Regina accetta di incontrare Camilla, ma non di parlarle.

È del 2001 il primo bacio in pubblico di Carlo e Camilla. Si dice siano stati William e Harry, non ancora fratelli coltelli, a premer sulla nonna affinché accettasse Camilla, e la Regina alla fine si è arresa: come pensare a un Carlo Re con un’amante sempiterna accanto?!?? Carlo e Camilla si sono sposati il 9 aprile 2005.

carlo iii

Lui nell’intimità la chiama “la mia mehbooba”, “la mia amata”, in lingua urdu. In 17 anni di matrimonio non si sa di tradimenti reciproci, anche se pare abbiano attraversato una grossa crisi a nozze imminenti, quando Carlo si mormora abbia "divagato" due volte, con una marchesa, e con una vedova austriaca.

La storia di un figlio segreto di Carlo e Camilla non regge per una semplice questione di date: l’australiano Simon Dorante-Day – che da anni e specie sui social si spaccia figlio loro – sostiene di essere nato a corte e vissuto con papà Carlo e mamma Camilla 8 mesi per poi essere affidato a una coppia di servitori emigrati in Australia. Ma Simon Dorante-Day ha 57 anni, è nato nel 1965, quando non solo Carlo e Camilla non si conoscevano, ma erano due adolescenti, di anni 17, lui, e 18 lei.

carlo iii ieri e oggi carlo iii (3) carlo e lucia santa cruz carlo e camilla tampongate carlo e camilla (4) carlo e barbra streisand carlo e camilla anni 70 carlo e camilla carlo e camilla nozze 2005 (1) camilla giovane carlo e camilla (5) carlo e camilla (2) carlo iii (5) carlo iii (4) carlo e camilla (3) carlo iii (2) carlo iii giovane a perth australia