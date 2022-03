STORMY DANIELS TORNA AL PORNO! - LA SUPERSTAR A 43 ANNI, E DOPO 4 DI STOP, RICOMINCIA A SUDARE SUL SET - L’ATTRICE SOSTENNE CHE, NEL 2006, LEI E TRUMP EBBERO UN RAPPORTO SESSUALE CONSENSUALE, E NON PROTETTO. NON SOLO: DISSE CHE TRUMP HA UN ARNESE PICCOLISSIMO, A FORMA DI FUNGO “TIPO FUNGO VELENOSO” - BARBARA COSTA: “CON LA NOTTE DI SESSO PASSATA CON L’EX PRESIDENTE HA STRA-MONETIZZATO UNA CARRIERA GIÀ DI PER SÉ SFAVILLANTE: HA AUMENTATO PRESENZE DENTRO E FUORI DAL PORNO, E CI HA SCRITTO PURE UN LIBRO…”

Barbara Costa per Dagospia

“The bitch is back!!!”: è così, è la verità, ed è proprio la bitch in questione ad annunciarlo: la pornodiva Stormy Daniels torna al porno! Come regista, per "Wicked Pictures", come ambasciatrice del marchio, e non (per il momento?) come attrice.

“Il contratto è firmato, ed è a sette cifre!” esulta Stormy, che a 43 anni e dopo 4 di stop ricomincia, e il 2022 segna il ventennale della sua entrata nel porno, precisamente da "Heat", primo film in cui sguainò i suoi imponenti seni, e gambe e lingua, e un sesso bagnatissimo, mostrando quello che ben sapeva fare, quello che già da tempo – a dirla tutta, da minorenne – dava prova: da 17enne ma non nel porno, bensì nello spogliarello, sotto contratto (legale?) a far strip tease su e giù nei club della nativa Louisiana… e visto che tocco la legalità, caro Donald Trump, stai sereno!

Puoi continuare a far comizi in giro per l’America, Stormy non tornerà alla carica: i contenziosi tra voi sono conclusi… ma ve le ricordate, quante seccature la bionda Stormy ha dato a Trump?

Quando, guarda un po’ proprio con Trumpone sceso in campo per la Presidenza, Stormy se ne va in tv, alla CBS, al programma "60 Minutes", a dire tutta contrita che lei Donald Trump lo conosce, e bene: loro due nel 2006 – ovvero quando Trump era un tycoon famoso, sì, ma un privato cittadino – hanno avuto “a Tahoe Lake, in Sierra Nevada, in un hotel di Trump, un rapporto sessuale consensuale, e non protetto, e consensuale pure nel non utilizzare il condom”, e lui era fresco sposo di Melania e papà di Bannon, “e mi confidò che con Melania già vivevano in stanze separate”, pigolò avvilita Stormy, in tv mica “per fare la vittima”, in tv mica “per i soldi”, piuttosto “per un dovere di verità”, in barba a quel “contratto di riservatezza” stabilente che “in cambio di 130 mila dollari” lei si impegnava a starsi zitta, e a non dire che “Trump ha un arnese piccolissimo, a forma di fungo, tipo fungo velenoso”, fungo che a Stormy “faceva gran ribrezzo”.

Ribrezzo che scompare al pensiero di Trump che ti apre le porte della fama non porno: quando ha incontrato Stormy, Trump stava girando il reality "The Celebrity Apprentice" e “mi promise una parte e non solo: mi promise che lo avrebbe truccato così che la mia partecipazione durasse più a lungo”.

Partecipazione che poi non si concretizzò. “Io e Donald ci siamo visti una seconda volta, in un albergo a Los Angeles”, e lui voleva “di nuovo fare sesso, ma io gli ho detto no”, appunto per ripicca del mancato ingresso nel reality.

Che cara, la Stormy, ci ha tentato a mandar all’aria Trump nel frattempo diventato presidente USA, in un’accesa – e mediatica – baraonda di accuse e controaccuse poi sfociate in più processi dagli esiti che hanno (s)contentato e no tutte e due le parti. Che cara, la Stormy, che con la notte di sesso passata con Trump ha stra-monetizzato una carriera porno già di per sé sfavillante: il porno della sua tresca con Trump, ci ha strombazzato in parodie, e Stormy ha a dismisura aumentato presenze dentro e fuori dal porno, e ci ha scritto pure un libro, "Full Disclosure", best-seller in cui ha svelato altri confidenziali dettagli, come la predilezione di Trump ad essere “sculacciato con una copia di Forbes con lui in copertina”, e che hanno fatto sesso per lo più in missionario.

Memoir che ha portato sul conto in banca di Stormy una cifra pazzesca per cui Michael Avenatti – l’avvocato da lei assunto per difenderla da Trump – è stato appena condannato a risarcirle i 300 mila dollari e più che si è intascato (ma Avenatti è ricorso in appello).

Stormy che quando col suo avvocato era pappa e ciccia postava sui social foto di CD minacciosamente compromettenti le attività amatorie extraconiugali di Donaldone… perché questa è anche la politica, e chi ha sottovalutato la portata dell’uragano Stormy ha sbagliato, come pure si è trascurata l’abilità politica della signora, una che tra un porno e l’altro, e recitato e diretto, e lesbo e sadomaso, votava democratico fino a che si è nel corpo e nell’anima scoperta una repubblicana e come tale si è candidata per un seggio al Senato, candidatura che è durata solo un mese, candidatura forse presagio di altre politiche imprese… dai, stai sereno, Donald Trump, ora Stormy assicura che “quelle battaglie sono finite”, ora Stormy è tornata al porno, a Wicked, la casa che l’ha lanciata, e per la quale ha pornato in esclusiva 16 anni.

E comunque in questi ultimi anni di scandali sesso-politici e aule di tribunali Stormy Daniels è stata via dal porno ma non ferma: ha lanciato un lubrificante a base di marijuana (“per sensazioni speciali mentre si fa sesso!”), è stata in tour con uno strip show da lei chiamato "Make America Horny Again" (!), è stata autrice e star di comics, e ha collezionato innumerevoli ospitate in talk show, ed è stata pure invitata a parlare a Oxford!

Di recente Stormy per un canale mainstream ha girato "Spooky Babes", 13 episodi su case e posti infestati di creature paranormali. Stormy Daniels ha una figlia 11enne, e 2 matrimoni falliti alle spalle. Il suo primo marito l’ha accusata e denunciata di averlo picchiato (per una bolletta non pagata!?), denuncia in seguito ritirata.

