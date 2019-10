STRACAFONAL ALL’OPERA! DA MORRICONE A PIOVANI, DAL PRESIDENTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA BARATTA A MILLY CARLUCCI, GRAN PARTERRE ALL’AUDITORIUM PER IL BERLIOZ KOLOSSAL GRIFFATO “SIR” ANTONIO PAPPANO CHE HA INAUGURATO LA NUOVA STAGIONE SINFONICA DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA, CON 300 MUSICISTI SUL PALCO - BERLIOZ E "LE ALLUCINAZIONI DI UNA MENTE DROGATA DALL' OPPIO"

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

antonio pappano

Roberta Petronio per il Corriere della Sera

Al Parco della Musica, la stagione sinfonica dell' Accademia di Santa Cecilia si inaugura con la «Grande Messe des morts» di Berlioz, Sir Antonio Pappano sul podio e il parterre delle grandi occasioni. Il maestro Ennio Morricone attraversa la Cavea in largo anticipo con la moglie Maria per raggiungere il foyer della sala Santa Cecilia. Qui si ritrovano i due sovrintendenti Michele Dall' Ongaro (Santa Cecilia) e Carlo Fuortes (Teatro dell' Opera), mentre Gianni e Maddalena Letta si dirigono verso la platea insieme al senatore Pd Luigi Zanda. Milly Carlucci è facile da individuare: basta seguire l' inseparabile basco nero quando entra con il marito Angelo Donati.

orchestra santa cecilia 77

Arrivano il sottosegretario al Mibac Lorenza Bonaccorsi, il maestro Nicola Piovani, la vicepresidente Luiss Paola Severino, l' ambasciatore francese Christian Masset con la moglie Helene, Sandra Carraro e Jean Paul Troili, monsignore Marco Frisina, Innocenzo Cipolletta e Anna Boccaccio, Toni Concina, Aurelio Regina (presidente Fondazione Musica per Roma) con la moglie Carla, il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta, Giuliano Ferrara.Tra i mecenati, le sorelle Franca e Anna Fendi, e Federica Tittarelli Cerasi insieme alla madre Paola Tittarelli, super eleganza. Il dinner ha i riflessi dell' oro nel foyer della Sinopoli. Dopo gli applausi, sui tavoli imbanditi si accendono le candele.

antonio pappano 25

IL MIO BERLIOZ KOLOSSAL

Leonetta Bentivoglio per Robinson – la Repubblica

antonio pappano

Esprime furia tellurica e sprazzi di poesia, toni lirici e brividi d' apocalisse la Grande Messe des Morts di Hector Berlioz, illuminando l' angoscia del confronto con la transitorietà dell' essere.

antonio pappano 24

Parliamo della Messa da Requiem, col suo abituale testo in latino, composta dal più bizzarro musicista ottocentesco, geniale ed iper-estroso, come testimonia la sua nota e molto eseguita "Sinfonia fantastica". È invece di rara esecuzione la "Grande Messe", trattandosi di un' impresa-monstre, spropositata e gigantesca.

A suo modo rappresenta uno specchio ideale di uno spirito di grandeur molto francese. Ma qui la francesità è segnata dalle peculiari stravaganze di un individualista, un uomo «fascinoso, perseverante, testardo e inviso all' establishment della sua epoca», lo descrive il maestro Antonio Pappano.

antonio pappano e l orchesta ricevono l applauso del pubblico foto di bacco valerio magrelli michele dall ongaro alessio vlad foto di bacco

Viaggio nel suono affidato a una folla pazzesca di musicisti (sono trecento!), il Requiem di Berlioz verrà diretto all' Auditorium di Roma da Pappano il 10 ottobre (repliche l' 11 e il 12) per il concerto inaugurale della stagione dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ricorda il compositore, con svariati appuntamenti musicali, nell' anno del 150esimo anniversario della sua scomparsa. «Berlioz è sempre inaspettato e moderno, a volte persino più dei nostri contemporanei», sostiene con slancio Sir Tony, giunto con successo alla sua 15esima stagione come direttore musicale di Santa Cecilia. Cresciuto fra l' Inghilterra, dov' è nato nel '59, e gli Usa dove s' è formato, Pappano (che deve il nome italico ai genitori campani) ha la sua principale residenza a Londra, dov' è al vertice della Royal Opera House. Roma è la sua seconda, amatissima casa.

antonio pappano 23

Questa "Grande Messe" s' annuncia impegnativa?

«Lo è soprattutto per il coro, che ne sorregge l' imponenza vocale. Nei Requiem di altri compositori ci sono vari solisti, mentre qui ce n' è uno solo (il tenore messicano Javier Camarena) che canta in uno dei dieci movimenti.

Quattro bande abbracciano coro e orchestra, nella quale suonano dodici timpani. In certi passaggi esplode il dramma, il che non esclude intensi momenti introspettivi, e tali contrasti lo rendono diversissimo da altri Requiem. Sia Mozart che Verdi, per esempio, aprono il "Dies Irae" in maniera forte e veloce.

Al contrario quello di Berlioz possiede sì un passo iniziale minaccioso, ma non è rapido.

antonio pappano santa cecilia 99

E il canto dei soprani si leva con accenti intimiditi, spaventati E se il "Sanctus" di Verdi è improntato alla speranza, in Berlioz avviene quasi in sordina».

Berlioz lavora all' insegna della sorpresa?

«Sì, incessantemente. La partitura è cangiante, mobile e colma di riflessi timbrici inusuali grazie alle diverse combinazioni e ai fiati dislocati nello spazio. Effetti sonori tridimensionali s' intrecciano a un uso sperimentale delle percussioni, e spesso le armonie prendono strade impensabili. Sento in Berlioz anche una vivida sostanza primordiale, antica. Il direttore deve credere molto al suo originalissimo mondo e assecondarlo. Bisogna avere un atteggiamento quasi messianico per poterlo trasmettere: fa parte del gioco».

ennio morricone con la moglie maria travia foto di bacco

Qualcosa atterrisce nella dimensione kolossal della "Grande Messe", scritta nel 1838.

«È un pezzo che colpisce al massimo, come ho constatato proponendolo di recente ad Amsterdam con la Royal Concertgebouw Orchestra. Ha un' elettricità formidabile e una drammaticità legata all' influsso di Beethoven, ma riverberata pure dalla scuola francese.

javier camarena

Comunque Berlioz resta sé stesso, cioè unico e dotato di una cultura letteraria e psicologica ricchissima, come dimostra anche la "Sinfonia fantastica", dove si narrano le allucinazioni di una mente drogata dall' oppio e i sogni si traducono in immagini musicali dai colori inauditi. Questa sinfonia è per me una specie di opera perché ha un racconto, una trama. La dirigerò a Roma in ottobre, dal 17 al 19, in un programma dove ci sarà pure Evgeny Kissin che suonerà nel Secondo Concerto per pianoforte di Liszt».

orchestra santa cecilia 11

C' è un legame tra Liszt e Berlioz?

«Spiccano affinità. Furono due outsider visionari e accomunati da un potente senso di Dio e Mefisto, binomio acceso ed ostinato nelle loro creazioni».

valerio magrelli michele dall ongaro lorenza bonaccorsi carlo fuortes lorenza bonaccorsi foto di bacco (3) gennaro migliore foto di bacco orchestra santa cecilia 99 pappano camarena orchestra santa cecilia 11 orchestra santa cecilia pappano orchestra santa cecilia sandra carraro valerio magrelli antonio pappano 1 antonio pappano 110 pappano orchestra santa cecilia 3 antonio pappano 22 pappano giuliano ferrara foto di bacco (2) santa cecilia banda polizia paolo baratta foto di bacco paola severino foto di bacco (1) federica e franca fendi foto di bacco maddalena letta e paola tittarelli michele dall ongaro ennio morricone anna addario foto di bacco anna boccaccio carla regina foto di bacco federica e paola cerasi foto di bacco angelo donati milly carlucci anna fendi con il marito ospiti antonio pappano orchestra santa cecilia 57 antonio pappano orchestra santa cecilia 82 antonio pappano javier camarena 12 antonio pappano con la moglie pamela bullock e amici concerto inaugurazione stagione santa cecilia antonio pappano orchestra santa cecilia 83 aurelio regina e signora antonio pappano javier camarena antonio pappano 26 antonio pappano 38 antonio pappano 4 antonio pappano 65 orchestra santa cecilia 60 orchestra santa cecilia 5 orchestra santa cecilia 50 orchestra santa cecilia 51 orchestra santa cecilia 53 orchestra santa cecilia 54 orchestra santa cecilia 55 orchestra santa cecilia 56 orchestra santa cecilia 57 orchestra santa cecilia 58 orchestra santa cecilia 59 orchestra santa cecilia 81 bruno manfellotto con la moglie foto di bacco antonio pappano orchestra santa cecilia 85 auditorium parco della musica claudio pappano orchestra santa cecilia 2 orchestra santa cecilia 46 antonio pappano orchestra santa cecilia 86 orchestra santa cecilia 48 antonio pappano orchestra santa cecilia carla e aurelio regina foto di bacco carlo fuortes valerio magrelli michele dall ongaro alessio vlad foto di bacco carlo fuortes michele dall ongaro foto di bacco carlo fuortes sabrina florio foto di bacco corrado augias foto di bacco christian masset ambasciatore di francia con helene paola severino foto di bacco (2) christian masset ambasciatore di francia nicola piovani foto di bacco (2) michele dall ongaro milly carlucci nicola piovani foto di bacco (3) paola cerasi foto di bacco ospiti i letta e gli zanda marco castelluzzo paola molfino valerio cappelli valerio magrelli foto di bacco (2) corrado augias ennio morricone con la moglie maria travia valerio magrelli foto di bacco (3) gianni letta lorenza bonaccorsi foto di bacco (1) luigi zanda luigi zanda carlo fuortes foto di bacco lorenza bonaccorsi foto di bacco (2) toni concina foto di bacco nicola piovani foto di bacco (1) milly carlucci angelo donati foto di bacco michele dall ongaro paolo pinamonti foto di bacco leonardo caltagirone milly carlucci innocenzo cipolletta e signora valerio magrelli foto di bacco (1) giuliano ferrara foto di bacco helen e christian masset foto di bacco innocenzo cipolletta foto di bacco jean paul troili sandra carraro foto di bacco jose dosal e paolo pinamonti foto di bacco jose ramon dosal noriega foto di bacco l ambasciatore francese christian masset foto di bacco leonardo caltagirone foto di bacco leonardo caltagirone paolo benedetto foto di bacco leonardo caltagirone con la moglie aurora foto di bacco livia azzariti foto di bacco locandina lorenza bonaccorsi ivan novelli maddalena letta e federica con paola tittarelli paolo baratta con la moglie emma foto di bacco milly carlucci angelo donati luigi zanda e consorte pubblico sabrina florio brunetto tini foto di bacco sandra carraro foto di bacco stefano e daniela traldi foto di bacco nicola piovani nicola piovani e consorte sandra carraro ospiti paola e federica tittarelli paolo baratta e signora roberto d agostino simona antonucci