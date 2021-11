STRAPPARE LUNGO I CURDI - IN TURCHIA I MEDIA FILO-ERDOGAN SONO INFURIATI PER LA PRESENZA DELLA BANDIERA DELL’YPG, L’ORGANIZZAZIONE MILITARE FEMMINILE DEI CURDI, BRACCIO ARMATO DEL PKK - IL PARTITO È CONSIDERATO UN’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA DAL GOVERNO DI ANKARA, CHE GRIDA ALLO SCANDALO… - IL TWEET DEL FUMETTISTA: "NIENTE, STA COSA DEL ROMANO LI HA FATTI SBROCCÀ" - VIDEO

Niente sta cosa del romano li ha fatti sbroccà pic.twitter.com/bhr1IJs9s6 — zerocalcare (@zerocalcare) November 23, 2021

bandiera dell ypg nella serie di zerocalcare

Dopo le strampalate critiche per il dialetto romano, da parte di alcuni utenti, soprattutto settentrionali, ritenuto incomprensibile senza sottotitoli, le polemiche su Zerocalcare e la sua prima serie animata realizzata per Netflix, Strappare lungo i bordi, varcano i confini nazionali.

In Turchia, infatti, alcuni organi di stampa filogovernativi gridano allo scandalo per la presenza della bandiera del Pkk/Ypg appesa alla porta del protagonista della serie, Zero, e considerata dalla Turchia il vessillo di un'organizzazione terroristica.

bandiera dell ypg in strappare lungo i bordi

Il Pkk è il Partito dei lavoratori del Kurdistan, mentre l’Ypg è l’Unità di Protezione delle Donne o Unità di Difesa delle Donne (curdo: Yekîneyên Parastina Jin; AFI: /j?ki:n?je:n p?:??:st?n?: ??n/) (Ypj) è un'organizzazione militare fondata il 4 aprile 2013 come la brigata femminile della milizia di Unità di Protezione Popolare (Yèg) L'Ypj e l'Ypg sono l'ala armata di una coalizione politica curda che ha preso de facto il controllo su una buona parte della regione settentrionale della Siria a maggioranza curda, il Rojava(Fonte Wikipedia).

bandiera dell ypg brigata militare dei curdi

Ma le polemiche in realtà sono lo specchio di un successo inedito per un prodotto d'animazione italiano, con l'hashtag #strapparelungoibordi da giorni in testa alle tendenze social e la serie che è risultata in più momenti il prodotto Netflix più visto in Italia. Tanto che Netflix Italia ha voluto cavalcare la popolarità del fumettista affidando a Zerocalcare la gestione del profilo italiano della piattaforma.

erdogan felice mentre bombarda i curdi

«Ciao - ha informato stamattina Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech - qui Zerocalcare. Siccome si sta parlando un sacco di #StrappareLungoIBordi (oh, grazie!) non si è reso necessario scrocchiare la pillola di cianuro che tengo nel molare cavo.

Anzi, Netflix mi ha detto “Famo che per 12 ore usi tu i nostri social e ci fai quello che te pare”», ha scritto il fumettista. «Posto che ovviamente No, non posso fare tutto quello che mi pare (non me chiedete de fa' gli auguri a zia o promuove vendette private, non me lo fanno fa') - ha aggiunto - ho pensato che magari poteva avere senso segnalare un po' di cose che mi sono piaciute e che magari qualcuno non ha visto».

combattenti curde

Poi la postilla, tra parentesi: «(Se non me reggete più, pensate che sono gli ultimi colpi di coda di questo gigantesco mosasauro che è la promozione di 'sta serie, poi passa)».

