LO STREAMING DEI GIUSTI - “LOL 2”, ANCOR PIÙ DELL’ANNO SCORSO, SI DIMOSTRA UN’INCREDIBILE MACCHINA COMICA. GRAZIE ANCHE A UN CAST SPETTACOLARE CHE UNISCE VIRGINIA RAFFAELE, MACCIO CAPATONDA, IL MAGO FOREST, LILLO COME GUEST STAR E UN CORRADO GUZZANTI UN FILO INVECCHIATO (COME TUTTI, AHIMÈ) MA ANCORA DIVERTENTISSIMO. GIÀ VEDERLO CON VIRGINIA RIPETERE LA PERFORMANCE DI MARINA ABRAMOVIC AL TAVOLINO MI HA RIMESSO AL MONDO. DIFFICILE AVERE DI MEGLIO IN TV - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

corrado guzzanti virginia raffaele lol 2

“Lol2” su Amazon, ancor più dell’anno scorso, si dimostra un’incredibile macchina comica. Grazie anche a un cast spettacolare che unisce Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, il Mago Forest, Diana Del Bufalo, Lillo come guest star e un Corrado Guzzanti un filo invecchiato (come tutti, ahimè) ma ancora divertentissimo che riprende personaggi storici dei programmi di Rai Tre e Rai Due come Quelo, Vulvia, il critico d’arte, Giulio Tremonti.

virginia raffaele mago forest lol 2

Già vederlo con Virginia ripetere la performance di Marina Abramovic al tavolino guardandosi in faccia mi ha rimesso al mondo.

Purtroppo non ci sono più tanti programmi comici in tv e “Lol” sembra averli assorbiti tutti. L’entrata in scena di Corrado Guzzanti ha in qualche modo rivitalizzato anche i comici più giovani, perfino star come Virginia e Maccio. Inoltre il numero di Vulvia sugli “spingitori di mamuthones” era davvero favoloso. Difficile avere di meglio in tv.

