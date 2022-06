LO STREAMING DEI GIUSTI - SU DISNEY+ TROVATE GIÀ "DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA" DI SAM RAIMI, CHE PUÒ RISOLVERVI LA SERATA - MI VEDRÒ LE ULTIME DUE PUNTATE DI "THE STAIRCASE" CON COLIN FIRTH, JULIETTE BINOCHE E TONI COLLETTE IN ARRIVO MERCOLEDÌ SU SKY - SU PRIME AVETE GRANDI PRIME A PAGAMENTO: "C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE" È IL FILM PIÙ STRACULT E DEMENZIALE DELLA STAGIONE E PROPRIO PER QUESTO IMPERDIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

In tv, in streaming, su Disney+ trovate già "Doctor Strange nel Multiverso della follia" di Sam Raimi, che può risolvervi la serata. Su Sky avete l'adrenalinico "Ambulance" di Michael Bay con Jake Gyllenhall, Eliza Gonzales e Yahya Abdul Mateen II, un po' hard da vedere col ritorno di Omicron, ma anche "Halloween Kills" di David Gordon Green, secondo episodio del robot di questi anni della saga.

Come tutti i secondi episodi delle trilogie, ha il compito di unire le puntate iniziali, più forti, a quelle finali, più forti. Questo li rende di solito più deboli e un po' noiosi. Infatti, malgrado la grande presenza di Jamie Lee Cirtis e dei reduci del primo favoloso "Halloween" di John Carpenter, il film è non poco deludente rispetto precedente. Ma ce lo vediamo lo stesso, no? Come mi vedrò le ultime due puntate di "The Staircase" con Colin Firth, Juliette Binoche e Toni Collette in arrivo mercoledì su Sky o le prime puntate della nuova stagione di "Westworld" in arrivo il 27 giugno, cioè dopodomani.

Su Netflix vi segnalo come da evitare o da vedere sapendo come sono il thriller "The Man from Toronto" di Patrick Hughes con Kevin Hart e un cattivissimo Woody Harrelson, massacrato dalla critica, buone premesse, buon cast, ma crolla nella seconda parte, e, ancor peggio, la commedia giovanile per inglesi e americani che sognano una vacanza a Roma, "Love & gelato", scritto e diretto da tal Brandon Camp, che lo ha coprodotto assieme a Viola Prestieri, un tempo socia della produzione fondata da Golino-Scamarcio, con Susanna Skaggs e Tobia De Angelis, Valentina Lodovini, che promette una buona dose di trash da netflix. Il film com'è? "Come una pasta riscaldata a mezzanotte col microonde" scrive il New York Times. Preciso.

Mentre solo venerdì potremo vedere "Konga", il King Kong londinese diretto da John Lemont, prodotto dal mitico Herman Cohen e interpretato da Michale Giugh nel 1962 su Netflix, che non vedo da cinquanta anni. Cohen, che aveva prodotto anni e anni prima "Bride of a gorilla" pensava di richiamare lo stesso attore, Steve Colbert, ma era troppo vecchio. Cercò allora un altro uomo-gorilla, George Barrows, che almeno gli affitto' la pelle da gorilla. Ci ficco' dentro tale Paul Stockman e ci girò Konga.

Ma quando la pelle ritornò al proprietario era tutta rovinata. Su Prime avete grandi prime a pagamento: il violento viking movie "The Northman" di Robert Eggers, la deliziosa commedia inglese "Il ritratto del Duca" con Jim Broadbent e Helen Mirren, il cartone animato "Troppo cattivi" che sta funzionando bene in tutto il mondo e perfino la terza parte della saga del Crimine ideata e diretta da Max Bruno, "C'era una volta il crimine" con Giallini, Tognazzi, Morelli, Ilenia Pastorelli. È il film più stracult e demenziale della stagione e proprio per questo imperdibile.

