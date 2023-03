LO STREAMING DEI GIUSTI - SU PRIME C’È “L’OMBRA DEL CARAVAGGIO” CON RICCARDO SCAMARCIO IN VERSIONE SCOPATORE, IN ALTERNATIVA “IL PIACERE È TUTTO MIO” CON EMMA THOMPSON CHE INTERPRETA UNA VEDOVA 55ENNE CHE VUOLE RISCOPRIRE I PIACERI DEL SESSO – PIÙ CASTO IL DOCUMENTARIO DI GIANCARLO ROSI SUI VIAGGI DI PAPA FRANCESCO– DA NON PERDERE “SAINT OMER”

Marco Giusti per Dagospia

il piacere e?? tutto mio

Che vediamo stasera? Se avete già visto anche la terza puntata di “Daisy Jones and The Six” con Riley Keough e Sam Claflin su Netflix, l’intera nuova divertentissima stagione di “Incastrati” con Ficarra, Picone e Tony Sperandeo nel ruolo di “Cosa inutile”, vedo che su Amazon, in gran parte a pagamento, trovate parecchi film nuovi o nuovissimi.

ombra del caravaggio 1

Come “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio scopatore. O il clamoroso “Il piacere è tutto mio” di Sophie Hyde con Emma Thompson, vedova di 55 anni, che decide di scoprire finalmente i piaceri del sesso con un giovane maschi, Daryl McCormack, il musical italiano ambientato in America “The Land of Dream” di Nicola Abbatangelo con Katsiaryna Shulha e Edoardo Pesce.

il piacere e tutto mio

E, ancora, il bellissimo documentario di Giancarlo Rosi sui viaggi di Papa Francesco, “In viaggio”, il divertente film di Daniele Vicari “Orlando”con Michele Placido, rozzo e vecchio contadino, che in Belgio, al capezzale del figlio morto, si ritrova nonna di una graziosa bambina. Assolutamente da non perdere il social drama di Alice Diop, premiatissimo in tutto il mondo, “Saint Omer”, dove una giovane scrittrice afro-francese segue il processo di un’altra ragazza afro-francese che ha ucciso il figlio come imprigionata in un miscuglio di riti ancestrali e cultura classica.

Ancor più curioso, e meno noto, “Nocebo” di Lorcan Finnegan con Eva Green, stilista misteriosamente ammalata, che viene curata da un guaritrice filippina, Chai Fonacier. Un film dritto, proprio, mai….

ombra del caravaggio in viaggio il documentario su bergoglio di gianfranco rosi

saint omer 9 saint omer 6 saint omer 8 In Viaggio di Gianfranco RoSI