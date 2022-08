LO STREAMING DEI GIUSTI – IERI HO VISTO IL PRIMO FILM IN CLASSIFICA SU NETFLIX, “DAY SHIFT”, UN’ACTION COMEDY CON JAMIE FOXX A CACCIA DI VAMPIRI IMMOBILIARISTI CHE SUCCHIANO IL SANGUE AGLI ABITANTI DELLA SAN FERNANDO VALLEY. OTTIMA PREMESSA, NO? LA CAPA DEI VAMPIRI È LA BONISSIMA KARLA SOUZA, CHE FA AFFARI RIEMPIENDO I PILONI DI CEMENTO DI MORTI AMMAZZATI - DIVERTENTE, MA NE HO VISTO METÀ. NON MI SPIEGAVO PERCHÉ JAMIE FOXX SI OSTINASSE A VOLER UCCIDERE I VAMPIRI CON PISTOLE E FUCILONI O TAGLIANDO TESTE CON IL MACHETE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

jamie foxx snopp dogg day shift

Ieri sera, gettato sul divano, dove aver visto il finale di “Santa Evita” su Disney+, ottima serie argentina che indagando sulla scomparsa del cadavere imbalsamato di Evita Peron ne fa anche la storia, inutilmente alla ricerca di una qualche immagine della meravigliosa e dissacrante (mostrava il culo…) “Eva Peron” di Copi, il disegnatore e commediografo argentino che si rifugiò per anni in esilio in Italia e in Francia, mi sono arreso e ho acceso Netflix.

karla souza day shift 2

Ho visto il primo film in classifica, “Day Shift” di certo J.J.Perry, un’action comedy con Jamie Foxx a caccia di vampiri immobiliaristi che succhiano il sangue sia realmente che metaforicamente agli abitanti della San Fernando Valley a Los Angeles. Ottima premessa, no?

La capa dei vampiri è la bonissima Karla Souza, che si sta comprando tutta la Valley per fare affari riempiendo i piloni di cemento di morti ammazzati. Jamie Foxx è un killer di vampiri un po’ sfigato, con la moglie che lo ha mollato e vorrebbe andarsene da Los Angeles e portarsi via la figlioletta perché la vita costa meno in Florida.

jamie foxx day shift

Allora lui, Jamie Foxx, che campa alternando il lavoro di pulitore di piscine a quello di acchiappavampiri, vendendo canini a una sorta di usuraio del mercato nero, Peter Stormare, decide di chiamare il suo vecchio amico Big Joe, il grande Snoop Dog, e rientrare nell’organizzazione, chiamata Unione, degli ammazzavampiri, dove i canini valgono molto di più. Tempo prima era stato cacciato dall'Unione perché aveva fatto una serie di cazzate che non rispettavano i codici degli ammazzavampiri ufficiali.

day shift

Così ora è sotto controllo e si trascina dietro come controllore il giovane Dave Franco, davvero poco esperto di come si uccide un vampiro. Che dire? Steso sul divano andava anche bene, ma non mi spiegavo perché Jamie Foxx si ostinasse a voler uccidere i vampiri con pistole e fuciloni o tagliando teste con il machete. Magari perché così c’era più casino e il film diventava più action. Divertente, ma ne ho visto metà.

