CAPITAN BEZOS – IL FONDATORE DI AMAZON SI È COMPRATO UNO YACHT LUNGO 127 METRI: SARA’ L’IMBARCAZIONE PRIVATA PIU’ GRANDE AL MONDO - L'AZIENDA COSTRUTTRICE NON HA SVELATO DETTAGLI, MA CIRCOLANO GIÀ DIVERSE NOTIZIE: CI SARANNO TRE ALBERI, AVRÀ UN ELIPORTO E POTRÀ CONTARE SU UN ALTRO YACHT PIÙ PICCOLO "DI SUPPORTO" (DI TRENTA METRI) CHE SARÀ USATO COME TENDER – IL TUTTO PER LA BELLEZZA DI 500 MILIONI DI DOLLARI, IL DOPPIO DEL "WASHINGTON POST" (CHE BEZOS SI ERA COMPRATO NEL 2013 PER 250 MILIONI)