La quarantena non lo ha fermato. Renzo Arbore ha continuato a sfornare idee e adesso anche un nuovo programma tv di cui ogni giorno escono indiscrezioni. L' ultima riguarda il titolo della trasmissione che si chiamerebbe, secondo i bene informati, in modo davvero originale: Striminzitic Show. Il debutto è previsto per lunedì 8 giugno su Raidue in prima serata e poi in onda per venti puntate consecutive in seconda.

Ugo Porcelli, storico autore del padre di Quelli della notte, e il suo amico musicista Gegè Telesforo, altro gradito ritorno, hanno convinto Arbore ad attingere al suo archivio personale.

Il risultato è una maratona raccontata in maniera divertente e divertita, con aneddoti e ricordi. Al centro, i filmati della tv d' autore, quella che hanno reso Renzo un maestro del genere, imitato e omaggiato dai più grandi.

scrigno di ricordi Come aveva anticipato il sito TvBlog giorni fa, la realizzazione della trasmissione sarà rigorosamente da casa dell' anchorman 82enne che riproporrà per larga parte il suo amato e imitatissimo repertorio.

Previsti collegamenti con ospiti. Il conduttore-musicista durante il lockdown che ha coinvolto tutta l' Italia è rimasto isolato in casa a Roma. «Quello che mi manca di più», ha raccontato al Corriere della sera, «sono i concerti: è dal '91 che giro il mondo con l' Orchestra italiana». Purtroppo quella della musica live è una ferita aperta: per tutto l' anno sono cancellati gli eventi a causa del divieto di aggregazione.

Il sodalizio con Gianni Boncompagni, Bandiera gialla, Alto gradimento, L' altra domenica, Cari amici vicini e lontani..., Indietro tutta!, la Rai deve tantissimo al conduttore radio e tv, clarinettista, showman, regista e compositore nato a Foggia il 24 giugno del 1937.

Ispiratore di tanti colleghi da Piero Chiambretti a Fabio Fazio, nonostante le quasi 83 primavere riesce sempre a essere moderno.

Arbore ha avuto due grandi amori: Mariangela Melato e Mara Venier. Con Mariangela è stato fidanzato per due volte, l' ultima nel 2007.

In questi mesi il conduttore si è anche occupato del restyling approfondito per Renzo Arbore Channel.Tv.

Con una media di 100mila views al giorno nello scorso marzo, primo mese della "nuova vita" della rete, sottolinea una nota stampa, ha già ottenuto consensi e boom di "web-spettatori". «Sono felice di questa risposta incredibile al restyling della mia web tv - afferma lo showman - il canale è uno scrigno per unire le generazioni».

nuove sfide Renzo Arbore Channel.Tv si presenta come un canale piccolo ma alternativo alla tv dei talk show, alla tv dai toni accesi. E, quindi, il palinsesto dà ampio spazio alla comicità e al sorriso, come nello stile di chi gli dà il nome. E il canale non poteva che aprirsi con 50 Sorrisi da Napoli, format sulle meraviglie della comicità partenopea", da Totò a Troisi, da Murolo a Carosone e tanti altri capisaldi dell' umorismo.

Il canale web abbraccia tutti i dispositivi dell' era digitale (smart TV, smartphone, tablet, pc e Mac). Renzo Arbore Channel.Tv è un progetto di Renzo Arbore e Ugo Porcelli con la consulenza artistica di Monica Nannini.

