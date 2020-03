STRISCIA LA MANZINI! - DA DOMANI PER UNA SETTIMANA LA COMICA CONDURRÀ “STRISCIA LA NOTIZIA” INSIEME A GERRY SCOTTI: “SONO CONFUSA E FELICE. MANGIO COME GERRY, SOGNO GERRY E CONDURRÒ CON GERRY. PRATICAMENTE NON VEDRETE ME, MA IL DEEP-GERRY” - VIDEO: ALCUNE SUE IMITAZIONI STRACULT

Striscia la notizia (Canale 5, 20.35) continua la staffetta dei conduttori. Domani, lunedì 2 marzo, sarà la comica Francesca Manzini a debuttare, per una settimana, con Gerry Scotti dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci

Per Gerry Scotti si tratta di un consolidato “ritorno a casa”, con all’attivo 200 puntate in 10 edizioni. Il conduttore racconta: «Tornare dietro il bancone di Striscia per me è sempre come tornare a casa. Infatti dalla mia prima conduzione sono ben 23 anni che entro nelle case degli italiani alla guida del prestigioso TG satirico. È l'augurio che rivolgo anche a Francesca Manzini che proverà il brivido dell'esordio lunedì sera al mio fianco».

Francesca Manzini, approdata a Striscia nei panni di una esplosiva e irriverente Mara Venier in uno dei deepfake più divertenti di questa stagione, alla vigilia del suo debutto dichiara: «Mi sento "confusa e felice". Mangio come Gerry, sogno Gerry e condurrò con Gerry...praticamente non vedrete Francesca Manzini, ma il deepGerry. Grazie ad Antonio Ricci per questa grande opportunità e a Gerry che mi terrà per mano per tutta la settimana».

