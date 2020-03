25 mar 2020 16:44

STRONCATA DAI CRITICI (E DAI CUGINI DI ALBERTO SORDI), LA FICTION CON EDOARDO PESCE SI FERMA AL 15,1% (COME CAMILLERI). ANCORA UNA VOLTA STRAVINCE ''HARRY POTTER'' SU ITALIA1 (16,8%) - SPECIALE TG5 NON DECOLLA (7,3%) CONTRO BIANCA (5,6%) E FLORIS (6,4%). MEGLIO ''PECHINO EXPRESS'' (9,5%) - 'STRISCIA' (17,5%) VS AMADEUS IN REPLICA (17,7%) - MORENO (6,4%), PALOMBA (5,7-5,2%), GRUBER (8%) - E.DANIELE (14,6-13,8%) - VESPA (10,3%), 'PATRIAE' (4,1%)