IL SUCCESSO CLAMOROSO DEGLI YOUTUBER DI ''ME CONTRO TE'': 5,5 MILIONI NEL PRIMO WEEKEND, NELLA TOP TEN DEI MIGLIORI INCASSI DEGLI ULTIMI 20 ANNI - 19 GIORNI DA RECORD PER IL CINEMA ITALIANO: 65,2 MLN DI INCASSO TOTALE, QUOTA DI MERCATO DEL 77,6% - DIVERSAMENTE DAL PASSATO, NON SOLO GRAZIE ALLA COMMEDIA (''TOLO TOLO'', ''IL PRIMO NATALE''), CI SONO FILM D'AUTORE (''PINOCCHIO'', ''HAMMAMET''), SPINOFF SERIALI (''L’IMMORTALE''), DRAMEDY (''LA DEA FORTUNA'') E LE STAR DEL WEB (CHIARA FERRAGNI E LUÌ E SOFÌ)

Robert Bernocchi per https://cineguru.screenweek.it/

sofì e luì

Un buon weekend al box office. Infatti, il risultato complessivo è stato di 15.163.270 euro, mentre nel weekend 17-20 gennaio 2019 era stato di 11.552.448 euro, con un +31,2%. Positiva anche la domenica, con un incasso di 6.042.889 euro, contro i 4.665.412 euro dell’analoga giornata del 2019, con un +29,5%. L’anno scorso esordiva in testa Mia e il leone bianco con 1.952.661 euro, mentre in questi giorni ha debuttato in maniera straordinaria Me contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S, che ha conquistato 5.438.128 euro e una media di 9.109 in 597 sale.

HAMMAMET

Sperando di non aver dimenticato nulla, sono pochissimi i film italiani che in questi vent’anni hanno aperto meglio. Intanto, quelli di Zalone, Che bella giornata (16,3 milioni, giovedì 6 – domenica 9 gennaio 2011), Sole a catinelle (19,1 milioni, giovedì 31 ottobre – domenica 3 novembre 2013), Quo vado? (22,7 milioni, venerdì 1 – domenica 3 gennaio 2016) e Tolo Tolo (21.327.953, giovedì 2 – domenica 5 gennaio).

Oltre a questi titoli, ricordiamo Benvenuti al nord (11,1 milioni, giovedì 19 – domenica 22 gennaio 2012), Si accettano miracoli (7,2 milioni, giovedì 1 – domenica 4 gennaio 2015), Pinocchio (7 milioni, venerdì 11 – domenica 13 ottobre 2002) e Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi (6,5 milioni, venerdì 19 – domenica 21 gennaio 2007). Insomma, per una coppia che esordisce al cinema, un dato già nella top ten dei migliori weekend degli ultimi 20 anni.

Un paio di valutazioni vanno fatte. Si potrà discutere all’infinito su come hanno funzionato i film con youtuber finora. Chi scrive, ritiene molto meno peggio di quanto si è detto, visto che per esempio, come dimostra il buon risultato di Rovazzi, spesso il problema sono le aspettative eccessive. Ma è chiaro che fare una scommessa su dei talent che hanno questo seguito è un’idea intelligente, considerando che questi dati li possono raggiungere solo comici già noti (magari perché diventati popolari prima in televisione).

LA DEA FORTUNA

Va detto poi che è difficile ricordare un periodo così positivo per il cinema italiano. Basti pensare che in questi 19 giorni il cinema tricolore ha incassato 65.261.236 milioni, con una quota di mercato del 77,6% (non è un refuso, tutto vero). E se i dati magari non sono completamente inediti (in altri momenti di gennaio ci sono stati risultati notevoli simili a questi), quello che stupisce è la varietà dei prodotti che funzionano. Non è solo la commedia (Tolo Tolo, Il primo Natale), ma anche delle pellicole d’autore rischiose (Pinocchio, Hammamet), degli spinoff seriali (L’immortale), un dramedy come La dea fortuna e delle operazioni che hanno utilizzato al meglio personaggi web (Chiara Ferragni e Me contro te). Speriamo ovviamente che questa tendenza continui anche nei prossimi mesi.

lui' e sofi'

A proposito di Zalone, passa quindi in seconda posizione (dopo due settimane di dominio) Tolo Tolo, che ottiene altri 2.164.815 euro e una media di 2.599, in calo del 59% rispetto allo scorso fine settimana e con un totale di 44.354.756 euro.

Tengono benissimo i due titoli che avevano aperto lo scorso weekend. Hammamet perde solo il 28% e conquista altri 1.614.093 euro, con una media di 2.945 e un totale di 4.431.366 euro. Piccole donne cala anche meno (-13%), con altri 1.403.099 euro e una media di 3.104, per un totale di 3.588.513 euro.

il primo natale ficarra e picone

E veniamo agli altri esordi. Richard Jewell è quinto con 1.169.569 euro e una media di 2.532 in 462 schermi, mentre Jojo Rabbit è sesto con 827.158 euro e una media di 2.975 in 278 sale. Fuori dalla top ten, all’undicesimo posto, The Lodge, che incassa 215.418 euro e una media di 1.056 in 204 copie.

Torniamo ai film in tenitura. 18 regali è settimo con 456.191 euro e una media di 1.677, in flessione del 34% e con un totale di 2.626.982 euro. Ottava posizione per Jumanji: The Next Level, grazie ad altri 425.718 euro e una media di 2.217, in calo del 47% e con un totale di 11.941.965 euro.

RICHARD JEWELL

La dea fortuna è nono con 261.830 euro e una media di 1.734, in flessione del 44% e con un totale di 7.823.445 euro. Chiude la top ten City of Crime con 216.138 euro e una media di 1.394, in calo del 52% e con un totale di 776.075 euro.

Chiudiamo come sempre con alcuni totali. Sorry We Missed You è arrivato a 1.117.061 euro; Pinocchio a 14.790.400 euro; Star Wars: L’ascesa di Skywalker a 13.148.651 euro; Sulle ali dell’avventura a 442.743 euro; Cena con delitto – Knives Out a 4.953.053 euro; Frozen 2 – Il segreto di Arendelle a 18.990.712 euro; Il primo natale a 15.294.562 euro;

1 – ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S: 5.438.128 euro (847.655 spettatori) 597 schermi/9.109 media – Tot. 5.471.524* (3GG)

2 – TOLO TOLO: 2.164.815 euro (321.435 spettatori) 833/2.599 – Tot. 44.354.756

3 – HAMMAMET: 1.614.093 euro (241.256 spettatori) 548/2.945 – Tot. 4.431.366

4 – PICCOLE DONNE: 1.403.099 euro (208.790 spettatori) 452/3.104 – Tot. 3.588.513

5 – RICHARD JEWELL: 1.169.569 euro (177.262 spettatori) 462/2.532 – Tot. 1.169.569* (4GG)

6 – JOJO RABBIT: 827.158 euro (123.165 spettatori) 278/2.975 – Tot. 827.456* (4GG)

7 – 18 REGALI: 456.191 euro (67.321 spettatori) 272/1.677 – Tot. 2.626.982

8 – JUMANJI: THE NEXT LEVEL: 425.718 euro (60.421 spettatori) 192/2.217 – Tot. 11.941.965

9 – LA DEA FORTUNA: 261.830 euro (38.122 spettatori) 151/1.734 – Tot. 7.823.445

10 – CITY OF CRIME: 216.138 euro (34.465 spettatori) 155/1.394 – Tot. 776.075

Weekend 16-19 gennaio: 15.163.270 euro (2.310.036 spettatori)

jojo rabbit

Weekend 9-12 gennaio: 13.696.551 euro (+11%) (2.040.184 spettatori)

Weekend 17-20 gennaio 2019: 11.552.448 euro (+31,2%) (#1 Mia e il leone bianco: 1.952.661 euro)