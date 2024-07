Estratto dell’articolo di Stefano Cappellini per "la Repubblica"

temptation island 7

Nessun rivale tiene testa a Temptation Island, reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia col piglio anonimo e solerte del concierge di un tre stelle a Cattolica, nulla di più familiare e rassicurante, che ha appena chiuso la nuova stagione con ascolti record e ormai l’aura del classico televisivo.

Pur di evitare lo scontro in palinsesto, la Rai ha spostato a fine agosto il nuovo programma di Alberto Angela, Cicerone del viaggio nella cultura inattrezzato ad arginare gli ascolti di Bisciglia, Cicerone del viaggio nei sentimenti.

temptation island 6

Temptation, come lo chiamano i fan sui social spesso storpiandone la dizione, è uno dei pianeti della galassia narrativa di Maria De Filippi, demiurga che ci piace immaginare mentre segue il programma dall’alto, da una finta luna-studio di regia, come nella Burbank del Truman Show, che in questo caso è l’Is Morus Relais di Pula in Sardegna.

temptation island 5

La luna e i falò, falò di confronto ovviamente, che nella costituzione materiale di Temptation rappresenta il momento decisivo nel quale le coppie partecipanti si scannano e decidono il da farsi.

Succede che all’inizio del programma il fidanzato viene spedito in un villaggio e la fidanzata in un altro, entrambi popolati di single pronti a blandire e corteggiare gli uni e le altre. Gli uomini si sottopongono alla prova di tentatrici che si chiamano Maika, Siriana, Nicole e le donne a quella di tentatori che, se si chiamano Carlo o Mario, suppliscono alla banalità onomastica con la potenza del quadricipite e la densità dei tatuaggi.

temptation island 3

Da lì in avanti ne succedono di ogni, come diceva Minetti, anche lei Nicole.

Meno neorealistico di Uomini e donne, ma più cinematografico, Temptation è da anni un formidabile affaccio sul Paese reale. […] flirt, ammiccamenti, carezze proibite avvinghiano milioni di spettatori al video risparmiando loro la fatica di aguzzare l’udito per captare i pettegolezzi dall’ombrellone dei vicini.

temptation island 2

Dicono gli scandalizzati: abbrutimento, trogloditismo. Sarà, ma forse Cesare Zavattini non sarebbe tanto d’accordo e il pedinamento del reale non è mai stato così scientifico in tv.

Dicono quelli che la sanno lunga: tutto finto, tutto recitato. Macché, tutto verissimo, a cominciare dalle labbra extra large, gli zigomi smaltati, gli abiti da sera fucsia e arancioni, tutte prerogative ormai unisex, ma niente in confronto al trionfo della filosofia se-stessista («Sono qui per capire chi è il vero me») e al crogiolo di vittimismo, bullismo, paraculismo e auto sopravvalutazione che i partecipanti dispiegano generosamente nella speranza di tramutarli in una carriera da influencer o, al meno, in qualche adv di creme su Instagram e un paio di cene a scrocco in un ristorante da cento euro a coperto.

temptation island 1

Echeggia nelle traversie amorose delle coppie il lessico familiare di tre generazioni e qualche milionata di italiani, il frasario da romanzi Harmony e fotoromanzi Lancio […] il dongiovannismo […] gli involontari sketch da cinepanettone […] C’è la traccia classista dei musicarelli anni Sessanta […]

temptation island 4

tweet temptation island 2 tweet temptation island 8 tweet temptation island 4 tweet temptation island 9