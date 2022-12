AMADEUS GIOVANNA CIVITILLO - AFFARI TUOI FORMATO FAMIGLIA

Dagoreport

Amadeus è un “pezzo da novanta” della Rai, l’azienda lo blandisce e lo premia, ma il suo successo non basta a portare quiete in famiglia. A casa ha una moglie, Giovanna Civitillo, che seppur felice per i trionfi del marito, scalpita, ha voglia di emergere, di portare il suo faccione in tv. Il suo nome, non a caso, è sempre accanto a quello del marito. Dentro I “Soliti Ignoti”, per esempio, il programma che Amadeus conduce su Raiuno, nella televendita del caffè, Amadeus fino a poco tempo, fa non era mai solo, c’era anche Giovanna a fare con lui la réclame. Lo sponsor pagava lui e anche lei.

Certo le televendite non sono veri e propri programmi ma è pur sempre qualcosa. La Civitillo non ha un curriculum da esperta di cucina eppure nel settembre scorso a sorpresa è entrata a far parte del programma “E’ sempre mezzogiorno” su Raiuno con una rubrica sulle sagre. Il marito, Amadeus, deve le sue fortune a Lucio Presta. A cosa si debba l’attenzione che viale Mazzini riserva alla showgirl non si sa. Intanto le porte per lei si aprono. Come quelle dell’Ariston, per esempio.

Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”, è uomo di mondo. Sa come vanno certe cose e, anche quest’anno, visto che Sanremo è alle porte, ha assoldato Giovanna Civitillo come “inviata speciale” al Festival. Chi storce il musino perché, nonostante la pletora di inviati a disposizione, la tv pubblica si ritrova a pagare un esterno, deve sapere che la prode Giovanna, a Sanremo, è un valore aggiunto: può aprire porte che altri nemmeno vedono.

A “La vita in diretta”, la Civitillo porterà i grandi big della musica, andrà a curiosare dietro le quinte, farà intervenire a sorpresa il marito, si spingerà con le telecamere dove nessun giornalista potrà mai arrivare. In fondo non è un’inviata qualunque, è la moglie del gran capo del Festival. La 45enne di Vico Equense ha creato un profilo Instagram del marito e lo ha chiamato “Giovanna e Amadeus”. Un nome che è tutto un programma, possibilmente il suo.

