UN BUGNO ALLO STOMACO – LA CONSIGLIERA DI TRIA NON SARÀ NOMINATA NEPPURE ALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (PER ORA) - DIETRO LA BOCCIATURA C’È M5S E GIORGETTI, CHE ERA STATO DATO COME SUO SPONSOR E CHE IN REALTÀ HA FATTO LO GNORRI: UN MODO COME UN ALTRO PER CHIEDERE A TRIA, CHE E' FURIOSO PER L'AFFRONTO, QUALCOSA IN CAMBIO (E' LA SPORCA POLITICA, BELLEZZA)....