SUPER BOWL? MAXI PASSERELLA PER I VIP A STELLE E STRISCE! - MENTRE I "KANSAS CITY CHIEFS" BATTEVANO I "SAN FRANCISCO 49ERS", SULLE TRIBUNE DELL'ARENA DI LAS VEGAS È ANDATA IN SCENA LA SOLITA SFILATA DI VOLTI NOTI - PROTAGONISTA TAYLOR SWIFT, IL CUI FIDANZATO TRAVIS KELCE GIOCA NELLA SQUADRA CHE HA VINTO IL TITOLO - ALLO STADIO ERANO PRESENTI ANCHE ELON MUSK, PAUL MCCARTNEY, KANYE WEST E BIANCA CENSORI (QUESTA VOLTA VESTITA) - DICAPRIO, LADY GAGA E... - VIDEO

SUPER BOWL, I KANSAS CITY CHIEFS BATTONO I SAN FRANCISCO 49ERS E CONSERVANO IL TITOLO

Estratto dell’articolo di Marco Cangelli per www.sportmediaset.mediaset.it

taylor swift e blake lively al superbowl

Taylor Swift può finalmente lasciarsi andare dopo lunghe settimane d'attesa. Il suo Travis Kelce ha infatti conquistato il Super Bowl 2023 conducendo in compagnia di Patrick Mahomes i Kansas City Chiefs alla quarta vittoria della loro storia. La squadra del Missouri ha superato San Francisco 49ers all'overtime superando per 25-22 i californiani e conservando così il titolo conquistato lo scorso anno.

Match molto equilibrato con le difese protagoniste soprattutto nel primo tempo, una situazione che per certi versi ha favorito i San Francisco 49ers, bravi a bloccare gli avversari costretti a limitarsi a un field goal di Harrison Butker. [...]

Secondo tempo completamente diverso per gli uomini di Andy Reid che trovano maggior coinvolgimento in Travis Kelce, imbeccato al meglio da un Patrick Mahomes salito finalmente in cattedra e capace di lanciare la rimonta dei suoi. Il field goal di Butker ha aperto la strada verso il touchdown di Marquez Valdes-Scantling, imbeccato al meglio dal quarterback del Missouri e capace di portare il match sul 10-16.

post malone al superbowl

[...] Ultimo quarto molto intenso con entrambe le squadre destinate a realizzare una serie di field gold che ha chiuso i tempi regolamentari sul 19-19 dopo che a pochi secondi dalla fine Patrick Mahomes si è trovato fra le mani l'occasione di chiudere l'incontro non trovando però la ricezione di Travis Kelce e dovendo così ripiegare sul calcio piazzato di Butker.

Overtime nelle mani dei San Francisco 49ers che si sono ritrovati fra le mani il possesso del pallone, ma, complice alcuni errori di gioco, non sono riusciti a sfondare la difesa avversaria conquistando soltanto un field goal. A quel punto i Kansas City Chiefs non si sono fatti perdonare avvicinando gradualmente la meta e soprattutto giocando con il tempo a disposizione grazie alle giocate di Mahomes, capace di metter la propria squadra a poche yarde dall'obiettivo quasi in solitaria. Gli uomini di Reid hanno sfruttato quindi l'occasione con un touchdown destinato a fissare il punteggio sul 25-22.

SUPER BOWL: IL GOLDEN BOY MAHOMES VINCE LA CORSA AL TITOLO CON MR IRRELEVANT PURDY

Estratto dell’articolo di Marco Cangelli per www.sportmediaset.mediaset.it

patrick mahomes

Il Super Bowl 2023 non è stata soltanto una sfida fra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, ma un vero e proprio intreccio di storie difficile da riassumere semplicemente con la dicitura delle squadre. La franchigia del Minnesota ha regalato il successo a Patrick Mahomes vincendo così la personale corsa al titolo con Brock Purdy, costretto ancora una volta a inchinarsi al termine di una carriera che si è più volte intrecciata con il quarterback avversario.

Se Brock Purdy rappresenta l' "Under Dog" per eccellenza, Patrick Mahomes è il simbolo del "divismo" nel football americano. E' impossibile passare inosservato per il quarterback dei Kansas City Chiefs che ha rappresentato una delle colonne degli ultimi trionfi per gli uomini di Andy Reid. Con il diretto avversario qualcosa in comune c'è: nonostante le ottime prestazioni in campo liceale, anche Mahomes venne considerato un buon prospetto ottenendo come recluta sole tre stelle.

travis kelce taylor swift

A differenza del collega il rapporto con il college fu molto meno tormentato grazie all'approdo ai Texas Tech Red Raiders nel 2014 dove rimase per due anni stabilendo in una sfida contro gli Oklahoma Sooners il record NCAA per il maggior numero di yard totali guadagnate in una partita (819) e pareggiando il primato per yard passate in una gara (734). Ciò gli valse a fine anno il Sammy Baugh Trophy come miglior passatore a livello universitario e la scelta nel 2017 come decimo al Draft NFL da parte dei Kansas City Chiefs e secondo quarterback dopo Mitchell Trubisky.

Da qui una lunga carriera iniziata non immediatamente da starter, ma comunque accompagnata al primo anno da titolare con il titolo di "miglior giocatore della partita" conquistato immediatamente e di MVP della stagione a fine anno. Il quarto Super Bowl in cinque anni rappresenta soltanto una conferma per chi si può definire un "predestinato".

