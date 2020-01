SUPER MEGA SCAZZO! A “FUORI DAL CORO” MARIO GIORDANO REPLICA A TAYLOR MEGA: “POSTI FOTO COSÌ E CI FAI LA MORALE? DEVI SOLO VERGOGNARTI E TACERE” – L’INFLUENCER LA SETTIMANA SCORSA SI ERA LAMENTATA PER NON AVER AVUTO SPAZIO DURANTE UN COLLEGAMENTO (“FANNO SEMPRE QUESTE TRASMISSIONI DI STAMPO POPULISTA. IO MI SONO ROTTA LE PALLE” ) - TAYLOR REPLICA SU INSTAGRAM – VIDEO

.@mariogiordano5 risponde a Taylor Mega che in settimana si era lamentata di non aver avuto spazio per parlare nella puntata della settimana scorsa. Che ne pensate? Ora a #FuoriDalCoro pic.twitter.com/Lqotb8A70U — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 21, 2020

Marco Leardi per davidemaggio.it

mario giordano

Mario Giordano replica a Taylor Mega. Stavolta, però, in sua assenza. Ieri sera il giornalista ha risposto all’influencer friulana, che la settimana scorsa si era lamentata per non aver avuto abbastanza spazio durante un collegamento con Fuori dal Coro. “Fanno sempre queste trasmissioni di stampo populista. Io mi sono rotta le palle” si era sfogata la ragazza sui social al termine della diretta. E Giordano, alla prima occasione, ha voluto pareggiare i conti.

“Cara Taylor Mega, siccome ti sei lamentata sui social e hai fatto i video, ti volevo dire una cosa: noi in genere invitiamo le persone per fargli delle domande, non per fare dei comizi. Dopodiché, tu sei quella che dice che vorrebbe guadagnare un milione al mese, sei quella che va in giro a dire che le riviste patinate ti pagano 8 mila euro per una foto. Poi posi in foto non proprio da educanda… A noi va benissimo, ma una che posa in foto così poi vuole venirci a fare la morale?“

taylor mega

ha attaccato Giordano durante la trasmissione di ieri, in un blocco dedicato ai ricchi che ostentano il lusso. Il regolamento di conti, poi, è proseguito: il conduttore ha infatti mostrato una vecchia foto in cui Taylor esibisce il dito medio mentre posa davanti ad una camionetta della Polizia. Foto che, peraltro, era stata al centro di uno scontro tra l’influencer e Barbara D’Urso e che la ragazza aveva giustificato sostenendo che quel gestaccio fosse rivolto ai suoi haters.

“Una che posta una foto di questo genere con la Polizia e fa questo gesto, non può permettersi di fare la morale a nessuno! Una che posta una foto così si deve solo vergognare e deve tacere“

TAYLOR MEGA

ha strillato il direttore, ottenendo il facile applauso del pubblico in studio. Le bacchettate di Giordano sono arrivare alle orecchie della giovane, che sui social ha utilizzato una storia di Instagram per rispondere, alludendo alla propria assenza in tv:

“Bello parlare a vuoto con i vidiwall… Almeno loro non rispondono e non hanno un cachet“

