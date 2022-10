SVALVOLATI SERIALI - LA "DAHMER CHALLENGE" È L'ULTIMA SFIDA SOCIAL LANCIATA SU TIKTOK E CONSISTE NEL FILMARSI MENTRE SI GUARDANO LE POLAROID SCATTATE DAL KILLER JEFFREY DAHMER, DEI CORPI SMEMBRATI DELLE SUE VITTIME - LE FOTOGRAFIE ERANO RIMASTE RILEGATE NELL'ELENCO DELLE PROVE DELLA POLIZIA, MA SONO RIEMERSE ONLINE DOPO L'USCITA DELLA SERIE NETFLIX SU DAHMER - LA SFIDA HA PREOCCUPATO MOLTI UTENTI, TRA CHI PENSA CHE POSSA RENDERE IL SERIAL KILLER UN "IDOLO" E CHI TEME CHE QUALCUNO POSSA IMITARLO: "MI DEVO PREOCCUPARE SE QUELLE FOTO NON MI FANNO EFFETTO?"

Entrare nella mente di uno dei serial killer più pericolosi: Jeffrey Dahmer. È questa l'ultima sfida social lanciata dai ragazzi su Tik Tok che hanno dato vita alla Dahmer Challenge: guardano le polaroid scattate dal killer alle sue vittime che ritraggono i corpi smembrati e le teste mozzate e poi ne diffondono il contenuto sui social […] adesso il caso verrà monitorato dalla Polizia postale, mentre il social ha già iniziato a rimuovere i contenuti cruenti. […]

I RISCHI

[…] Una sfida che spersonalizza le vittime degli omicidi che, così, diventano un'attrazione morbosa per gli utenti e accresce il rischio di trasformare Dahmer in un idolo da imitare per i minori che visualizzando i contenuti potrebbero restare traumatizzati da quanto visto o, addirittura, emulare il killer.

Un cadavere con la gabbia toracica aperta su un materasso insanguinato, due teschi puliti e conservati in una cassetta blu, una testa mozzata con gli occhi ancora aperti. È quanto diffuso sui social nell'ultimo mese da ragazzi di tutto il mondo. Ma le fotografie non sono prese dalla scena di un film: sono reali. Si tratta delle polaroid scattate dal serial killer in persona.

Erano rimaste rilegate nell'elenco delle prove della polizia, ma l'uscita della serie tv Netflix ha riacceso l'interesse sul caso e le immagini si sono diffuse tra gli adolescenti, che le cercano ossessivamente per diffonderle su Tik Tok, […]. A preoccupare sono i commenti postati sotto i video. C'è chi si vanta: «Mi devo preoccupare se quelle foto non mi fanno effetto?», commenta un ragazzo. E ancora: «Non mi hanno traumatizzato». […]

I PRECEDENTI

La Dhamer challenge è solo l'ultima di una serie di sfide social pericolose. Adolescenti che si provocano il soffocamento, si danno fuoco, danno consigli su come restare magri in modo malsano, giocano con il cibo e ingeriscono sostanze pericolose. Così, gli utenti giocano con il destino e rischiano la vita. Le vittime dei trend sono i ragazzi più fragili e manipolabili, che visualizzano i contenuti e decidono di imitarli per ricevere like e consensi. […]

