SVASTICHE, SVASTICHE OVUNQUE – SONO SEMPRE DI PIÙ (E HANNO MOLTO SUCCESSO) LE SERIE CON I NAZISTI COME PROTAGONISTI. DA "HUNTERS" CON AL PACINO A ‘THE PLOT AGAINST AMERICA’, TRATTA DAL LIBRO DI PHILIP ROTH, CON JOHN TURTURRO – VIAGGI NEL TEMPO CHE TRASFORMANO IL PASSATO IN ATTUALITÀ O FANTASCIENZA, COME IN ‘THE MAN IN THE HIGH CASTLE’, DOVE SI IMMAGINA CHE HITLER ABBIA VINTO LA SECONDA GUERRA MONDIALE – VIDEO

Ernesto Assante per “la Repubblica”

the plot against america 2

Nella neo-televisione dell' era dello streaming la fantascienza sta riscuotendo particolare successo. Soprattutto quando, sfuggendo alla regola non scritta di raccontare il futuro, riscrive la storia partendo dal passato, o viaggia nel tempo trasformando il passato in attualità. E in ogni caso arrivano, immancabili, i nazisti.

the plot against america 3

Sono tornati di moda, forse non a caso, con il crescere delle preoccupazioni planetarie sulle manipolazioni dell' informazione e dei media, parallelamente al successo dei populismi, al crescere dell' ansia contro gli stranieri e al ritorno in forme diverse dell' antisemitismo. Sono tornati ad essere personaggi che non fanno parte più solo della storia e della necessaria memoria dell' orrore, ma che possono essere in qualche modo attuali, avere un senso come monito contro il peggio che potrebbe sempre avvenire, soprattutto quando sono inseriti in storie che li presentano non più come i cattivi condannati dalla storia ma come un pericolo che si annida ancora tra noi.

the plot against america 1

Sono diverse, infatti, le serie in cui i nazisti sono parte fondamentale delle vicende narrate: la più recente è quella realizzata da HBO e in arrivo da noi nei prossimi mesi su Sky Atlantic, intitolata The plot against America, tratta da un libro di Philip Roth e interpretata da John Turturro, che ha debuttato negli Usa lo scorso 16 marzo. Roth per scrivere il suo libro nel 2004 prese spunto da una figura storica, quella di Charles Lindberg, l' aviatore degli anni Venti che divenne una stella internazionale per le sue traversate aree, in solitaria e senza scalo, dell' Oceano Atlantico, ma che non fece mai mistero delle sue simpatie per il regime hitleriano e delle sue convinzioni antisemite.

the man in the high castle 2

the man in the high castle 1

La storia del libro prende avvio nel 1939, quando Lindbergh, tornato negli Usa dopo un periodo in Europa, si candida alla presidenza degli Stati Uniti contro Franklin Delano Roosevelt e a sorpresa vince le elezioni nel 1940, scatenando un' ondata di fascismo che ci viene raccontata dalla famiglia ebrea dei Levin.

for all mankind 1

westworld

La guerra invece è finita in L' uomo nell' alto castello ( The man in the high castle, Amazon Prime Video) che prende il via da un bellissimo romanzo di Philip Dick del 1962, La svastica sul sole, nel quale s' immagina che la Seconda Guerra Mondiale sia stata vinta da Germania e Giappone, che hanno invaso gli Usa e li governano in due stati separati: tutta la costa est sotto la bandiera del sol levante, l' ovest sotto la svastica nazista. La serie, realizzata da Amazon, si è conclusa in quattro stagioni.

wernher von braun in for all mankind hunters 1

Ma ci sono nazisti anche altrove: si incontrano nella nuova stagione di Westworld che è da poco iniziata su Sky, ci sono, anche se solo evocati nella figura di Wernher von Braun, in For all mankind in programmazione su Apple +, e soprattutto sono i protagonisti in negativo di Hunters, la serie con Al Pacino in programmazione su Amazon Prime. In questo caso i nazisti sono tra noi, e la squadra dei cacciatori capitanata da Pacino ha il compito di scovarli e di fermare il complotto che stanno ordendo alle spalle del popolo americano.

westworld 1 the plot against america the man in the high castle 4 the man in the high castle 3 the man in the high castle the plot against america