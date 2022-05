SVIZZERA? NO, COVID! - MICHELLE HUNZIKER È POSITIVA AL CORONAVIRUS E IERI SERA NON HA POTUTO CONDURRE “STRISCIA LA NOTIZIA”: AL SUO POSTO LA COMICA E IMITATRICE VALERIA GRACI - IL COMMENTO DELL’EX MOGLIE DI RAMAZZOTTI SU INSTAGRAM: “ABBIAMO VINTO LA BAMBOLINA DEL COVID ANCHE NOI, MA CI NEGATIVIZZEREMO PRESTO PERCHÉ LE SVIZZERE SONO TOSTE…”

michelle hunziker positiva al covid 1

Da www.ilmessaggero.it

Michelle Hunziker non condurrà la puntata di Striscia la Notizia di stasera 9 maggio. La conduttrice svizzera, infatti, è risultata positiva a un tampone rapido di rilevamento del Covid-19.

Dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci – in attesa del risultato del tampone molecolare della Hunziker – ad affiancare Gerry Scotti ci sarà Valeria Graci. La comica e imitatrice aveva condotto Striscia in coppia con Scotti già in marzo per un paio di puntate.

Michelle Hunziker positiva al Covid: «Noi svizzere siamo toste»

Michelle Hunziker ha confermato la sua positività al virus in una serie di storie Instagram: «Non siamo in studio a Striscia - ha detto la svizzera tenendo in braccio il suo barboncino - perché abbiamo vinto la bambolina del Covid anche noi.

GERRY SCOTTI VALERIA GRACI STRISCIA LA NOTIZIA

Leone è molto contento perché ha la mamma in casa qualche giorno. Ma ci negativizzeremo molto preso perché le svizzere sono toste». Il messaggio della Hunziker si conclude con un in bocca al lupo a Valeria Graci, che condurrà Striscia la Notizia con Gerry Scotti fino a quando Michelle non tornerà negativa.

michelle hunziker positiva al covid 2 MICHELLE HUNZIKER ALLE MALDIVE michelle hunziker positiva al covid 3