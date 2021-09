LA SVOLTA CHIC DI “UOMINI E DONNE” - DAGLI SCAZZI PESCIAROLI DI TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, SI E’ PASSATI A ISABELLA RICCI: 62 ANNI, FASCINOSA, APLOMB BRITANNICO, EX GIOCATRICE DI PALLACANESTRO CON UN PASSATO DA MODELLA - “SONO STATA SPOSATA DUE VOLTE. HO DIVERSE RELAZIONI MA NEGLI ULTIMI ANNI MI SONO DEDICATA MOLTO AL LAVORO. A “UOMINI E DONNE” CI SONO FINITA PER COLPA DEI MIEI DIPENDENTI. PER IL MIO COMPLEANNO SONO STATA CHIARA: 'VOGLIO USCIRE CON UOMO, TROVATELO, PAGATELO, FATE QUELLO CHE VI PARE…”

Giuseppe Candela per Dagospia

Ogni giorno alle 14.45 quasi tre milioni di italiani accendono la tv per guardare Uomini e Donne. Non servono "Cortina Incontra", "Capri riflette", "Roma tituba", "Firenze ha dei dubbi" per affermare che il dating show di Canale 5 è un fenomeno televisivo, ormai da 25 anni. E cucina Maria De Filippi, come nemmeno Carlo Cracco in una puntata di Masterchef. Gli ingredienti sembrano gli stessi ma il sapore può cambiare con aggiunte ad hoc.

C'è chi lo guarda mentre lava i piatti, chi sbircia dal computer al lavoro, chi saluta amici e parenti per concentrarsi sulla trasmissione. Così la tv "de qualità" deve fare i conti con il feuilleton che incontra la quota soap con una spruzzata di reality: nel mezzo amore e balera. Esterne, troni, rvm, rincorse, gelosie e liti che nemmeno in un incontro con tutte le correnti del Partito Democratico. Così l'irriconoscibile Gianni Sperti si lascia andare a discorsi in stile Raffaele Morelli, la strabordante Tina Cipollari riempie la scena, presenza fissa la seno-rifatta Gemma Galgani, lei che lo scorso anno si era già portata avanti con un lifting.

"Ma tu a 72 anni ti faresti allungare il pene?", ha chiesto la Cipollari a un cavaliere che difendeva il ricorso alla chirurgia estetica della Galgani. Nel bel mezzo di questo scontro costante che procede da anni è arrivata una signora dall'aplomb britannico. Isabella Ricci, 62 anni, fascino ed eleganza. Il confronto a tre sortisce l'effetto di una riunione di Draghi con Meloni e Salvini. Con la De Filippi che guarda il mondo, e lo racconta allo stesso tempo, seduta sul gradino. L'anti-Gemma che cambia il piano della narrazione, tutti che parlano di lei.

"Non me l'aspettavo, io sono così. A Uomini e Donne ci sono finita per caso, per colpa dei miei dipendenti. Per il mio compleanno ho detto che mi ero stufata di uscire con loro, sono stata chiara: 'Voglio uscire con uomo, trovatelo, pagatelo, fate quello che vi pare, un amico' (ride, ndr). Mi hanno iscritta ai casting di Uomini e Donne, ci ho un messo un po' di tempo ma ho deciso di partecipare", spiega a Dagospia.

Isabella si è laureata a La Sapienza di Roma, master come bibliotecaria archivista, un passato come giocatrice di pallacanestro in serie A. Non solo, anche un passato da modella dai 16 ai 19 anni ("Ho smesso perché mio padre non voleva", aggiunge). Cosa c'entra lei in un contesto così diverso? "Penso di non c'entrare nulla, mi interessa perché sono curiosa", lei un uomo avrebbe potuto trovarlo anche fuori dagli studi tv: "Sono stato sposata due volte. Ho diverse relazioni, negli ultimi anni mi sono dedicata molto al lavoro e non ho avuto storie rilevanti. Il mondo è molto cambiato, gli uomini sono cambiati. Quello che cerco io sembra molto semplice ma forse è complesso. Cerco una persona simile a me."

Certo la tv aiuta e magari solletica la vanità: "Non posso perdere tempo, mi ci voglio capire qualcosa in più velocemente. La tv può essere un mezzo come una cena, un barbecue, sicuramente offre maggiori occasioni." Così Isabella, l'anti-Gemma, ha un notevole fiuto per gli affari: lavora con grande successo nel settore del pet caring.

"Ho altri tre soci, ci occupiamo di marchi nostri e anche di marchi che distribuiamo per l'Italia", aggiunge scappando però dalla definizione "anti-Gemma": "Questo a me dispiace, è molto fruibile per il pubblico descrivermi come la nemesi di Gemma. Non era tra i miei obiettivi, Gemma può fare il suo percorso, non mi interessa quello che fa. Siamo stati confliggenti solo perché siamo uscite entrambe con due persone uguali. Dice che voglio fare l'influencer ma io lavoro con i social da anni, ho aperto una pagina solo perché erano state aperte pagine fan a mio nome. Lo uso in maniera personale, non pubblico cose legate a Uomini e Donne e al mio lavoro."

E ha le idee chiare sulla chirurgia estetica: "Non è da demonizzare ma io ho avuto interventi di altra natura non perfettamente riusciti. Personalmente non mi farei mettere le mani addosso da nessuno per cose che sono puramente estetiche". Intanto Tina fa il tifo per lei, in studio pioggia di applausi, lo scontro continuerà. Il pubblico risponderà all'appello: alle 14.45 tre milioni di italiani hanno un appuntamento fisso. Benvenuti nel Paese reale.

