TA-ROCCO, LA NOSTRA DIVA DI HOLLYWOOD: LA VITA DI CASALINO DIVENTERA' UN FILM! - IL GRUPPO MONDADORI E IL PUPILLO DI CONTE HANNO FIRMATO UN ACCORDO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DELL'AUTOBIOGRAFIA "IL PORTAVOCE" ALLA CASA DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA KUBLA KHAN DI UMBERTO MASSA - SARA' UNA "HOUSE OF CARDS" DE' NOANTRI CON CEGLIE MESSAPICA AL POSTO DELLA CAROLINA DEL SUD...

Tommaso Labate per il "Corriere della Sera"

ROCCO CASALINO - IL PORTAVOCE - AUTOBIOGRAFIA

Per il buontempone da social network è una manna dal cielo. Freddure tipo «che cos'hanno in comune Giulio Andreotti e Rocco Casalino?» - figlie minori dell' antichissima battuta di Beppe Grillo a proposito del legame, diciamo così, «professionale» tra Aristotele e Rocco Buttiglione («Se Buttiglione è un filosofo, Aristotele che cos' era?») - sono pronte per essere messe in Rete. Senza dimenticare, visto che dopo la pandemia le pellicole escono in contemporanea «nei migliori cinema e sulle piattaforme», quel qualcuno che potrebbe chiedersi se questa, di pellicola, magari non faccia capolino, prima che su Netflix, sulla piattaforma Rousseau.

giuseppe conte e rocco casalino

Battute a parte, la vita di Rocco Casalino diventerà un film. Com' era capitato alla vita di Giulio Andreotti nel film di Paolo Sorrentino Il Divo. Il gruppo Mondadori e il diretto interessato hanno firmato un accordo per la cessione dei diritti dell' autobiografia Il Portavoce (edito da Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa.

rocco casalino

Il libro - scritto con il governo Conte ancora in sella, mandato in stampa quando l'esecutivo dell' Avvocato è entrato in crisi e arrivato nelle librerie tre giorni dopo il giuramento di Mario Draghi - è stato considerato da detrattori e amici come una specie di House of Cards in salsa nostrana, paragone agevolato anche dalla copertina che vede Casalino seduto nella stessa posa di Kevin Specey nella serie tv americana che mise in scena la scalata di un deputato della Carolina del Sud dal Congresso alla Casa Bianca.

Rocco Casalino

Qua il tragitto della sceneggiatura è persino più articolato delle cinquecento miglia che separano la Carolina del Sud da Washington. L'infanzia di Casalino a Ceglie Messapica, la Germania in cui è stato figlio di immigrati, la Milano degli esordi giornalistici a Telelombardia, poi la casa del Grande Fratello a Roma e dopo di nuovo più su, fino al cuore pulsante del potere esecutivo: la stanza del portavoce del presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi.

rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006 1

«Non mi ha regalato niente nessuno. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato è perché non dimentico mai da dove sono partito», si legge nel libro, in una di quelle frasi che già si immaginano proiettate sul grande schermo, con l'attore pronto a scandirla inquadrato di spalle con la scrivania del potere davanti. E magari, in un unico piano sequenza, le grida da un balcone che annunciano - scena madre del governo Conte I - l'abolizione della povertà. Una di quelle cose che, nel libro Il Portavoce , Casalino ha giudicato «un mio errore di comunicazione». Forse diventerà una scena del film. Forse no.

ROCCO CASALINO A PIAZZA PULITA DA CORRADO FORMIGLI bruno vespa e rocco casalino a cartabianca IL VICERE - LA COPERTINA DI PANORAMA SU ROCCO CASALINO MARCO TRAVAGLIO ROCCO CASALINO Roccobello Conte Casalino LA LITE TRA ROCCO CASALINO E SOLANGE LE LACRIME DI ROCCO CASALINO DOPO IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA CONTE E DRAGHI GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME rocco casalino betting channel rocco casalino a ciao maschio 6