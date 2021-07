Da https://www.lapresse.it

ROCCO CASALINO AL MARE

Rocco Casalino è stato “pizzicato” dai paparazzi di ‘Novella 2000‘ in Puglia. “Mentre Beppe Grillo e Giuseppe Conte si attovagliavano in Toscana per trovare l’intesa sulla guida del Movimento Cinquestelle, Rocco Casalino, che di Conte è (è stato?) portavoce, si sdraiava in Puglia a prendere il sole in compagnia di sua mamma e non solo” scrive il settimanale diretto da Roberto Alessi.

L’articolo prosegue poi così: “Lo testimoniano le foto che ci sono arrivate da Cala di Rosa Marina, un gioiellino di spiaggia incastonata nella macchia mediterranea all’interno dell’omonimo villaggio, vicino a Ostuni (Brindisi). Con Rocco c’è la mamma, cui è legatissimo, come ha raccontato in diverse occasioni e anche scritto nell’autobiografia ‘Il Portavoce’. E con loro c’è anche un ragazzone barbuto. I racconti che ci arrivano dalla spiaggia riferiscono che Casalino lo avrebbe conosciuto la mattina stessa e che poi i due (più la mamma) avrebbero passato la giornata al mare vicini, facendo anche il bagno insieme”.

ROCCO CASALINO AL MARE CON LA MADRE E UN AMICO

Rocco Casalino senza Josè Carlos Alvarez?

‘Novella 2000’ aggiunge che “in zona non c’era traccia di Josè Carlos Alvarez, l’uomo che tra tira e molla è al fianco di Casalino da oltre sei anni. Vien da pensare che siano in un periodo “molla”? Comunque, chiunque sia il ragazzone barbuto, e qualunque sia la natura della loro conoscenza, se Rocco ha qualcosa da spiegare in merito, non è certo a noi che deve una giustificazione”.

ROCCO CASALINO CON IL COMPAGNO JOSE CARLOS ALVAREZ AGUILA