16 dic 2019 10:50

TAMARA LA MILIARDARIA TAMARRA - RUBATI 60 MILIONI IN GIOIELLI ALLA ECCLESTONE, EREDITIERA, MODELLA DI ''PLAYBOY'' E ORA BUZZICONA DA REALITY, IN CUI CONDIVIDE CON IL MARITO LA PASSIONE PER L'ABBRONZATURA SPRAY - I TRE LADRI SONO ENTRATI DAL GIARDINO NELLA SUA MEGA-VILLA DA 70 MILIONI DI STERLINE A KENSINGTON E AVREBBERO SVALIGIATO LA CASSAFORTE NASCOSTA IN...