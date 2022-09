TANTI, MALEDETTI E SUBITO – CON CANDIDA SINCERITÀ ORIETTA BERTI, A DOMANDA SUL PERCHÉ ABBIA ACCETTATO DI FARE L’OPINIONISTA AL NUOVO “GRANDE FRATELLO VIP” HA RISPOSTO: “SOLDI, TANTI” – DOPO MOLTI ANNI LA CANTANTE LASCIA COSÌ FABIO FAZIO E “CHE TEMPO CHE FA”. DA MEDIASET HA OTTENUTO ANCHE UNO SHOW TUTTO SUO IN DUE PUNTATE: “SARÀ UNA FESTA PER CELEBRARE I 60 ANNI DI CARRIERA”

Uno dei motivi per cui Orietta Berti sta unanimemente simpatica al pubblico è la sua candida sincerità. La cantante romagnola, 79 anni, l’ha sfoderata anche stavolta, alla vigilia della nuova edizione del «Grande Fratello Vip» su Canale 5 che la vede new entry fra gli opinionisti. In un’intervista al Messaggero, ha infatti spiegato come è stata convinta ad entrare nel programma condotto da Alfonso Signorini, abbandonando Fabio Fazio a «Che tempo che fa».

«Soldi. Tanti - ha detto Orietta senza mezzi termini -. E oltre al ruolo da opinionista al “Grande Fratello Vip” anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, “Non ci sarò/Franchezza”. Era il 1962». Berti ha aggiunto che Fazio inizialmente non ha preso bene il suo addio: «Un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione», ha detto.

