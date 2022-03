15 mar 2022 15:43

TANTO PER CAMBIARE, AUMENTANO I PREZZI: STAVOLTA TOCCA A NETFLIX - IN AMERICA E NEL REGNO UNITO L'AZIENDA DI STREAMING RIFILA UN CETRIOLINO AGLI ABBONATI: GLI INGLESI DOVRANNO CUCCARSI IL RINCARO DI UNA STERLINA AL MESE, CHE DIVENTANO 2 PER IL PACCHETTO PREMIUM - LA SPIEGAZIONE PARACULA DELLA SOCIETÀ È CHE COSÌ POTRÀ "CONTINUARE A INVESTIRE NELLE MIGLIORI PRODUZIONI” E “OFFRIRE UN’AMPIA VARIETÀ DI SHOW E FILM DI QUALITÀ" - PRESTO TOCCHERÀ ANCHE ALL'ITALIA?