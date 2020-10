TANTO PER CAMBIARE, HANNO MINACCIATO BRUMOTTI – STASERA SU “STRISCIA LA NOTIZIA” IL SERVIZIO DELL’INVIATO IN BICICLETTA SUI CLAN DI OSTIA: QUESTA VOLTA NESSUNA AGGRESSIONE, IN COMPENSO GLI SONO ARRIVATE PESANTISSIME MINACCE DI MORTE SUI SOCIAL E PERSINO SUL SUO TELEFONO PRIVATO…

Vittorio Brumotti a Ostia

Anticipazione da “Striscia la Notizia”

A Ostia si è consumato l’ennesimo capitolo della battaglia che vede Vittorio Brumotti impegnato per liberare le piazze italiane dallo spaccio di droga.

«Qui comandano i clan Spada e Fasciani, interi palazzi sono stati trasformati in piazze di spaccio», commenta Brumotti che, intervenuto in sella alla sua bici per “riappropriarsi” del territorio, è stato minacciato e insultato.

brumotti aggredito (di nuovo) a milano 10

Il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine – che hanno perquisito e portato in caserma i pusher per accertamenti – ha evitato che la situazione prendesse una piega ancor più pericolosa. Questa volta, per l’inviato in bicicletta nessuna aggressione, ma dopo la sua incursione sono arrivate pesanti minacce di morte sui profili social e persino sul suo telefono privato. Il servizio andrà in onda stasera su Canale 5 (ore 20.35).

BRUMOTTI VITTORIO BRUMOTTI DOPO L'AGGRESSIONE vittorio brumotti 4 vittorio brumotti a tor bella monaca 5 brumotti aggredito (di nuovo) a milano 12 brumotti aggredito (di nuovo) a milano 5 vittorio brumotti a tor bella monaca 9