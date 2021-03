11 mar 2021 19:46

UN TANTO AL MILO - SANDROCCHIA A "UN GIORNO DA PECORA": "OGGI COMPIO 88 ANNI MA ME NE SENTO 38. DA 50 ANNI UN AMMIRATORE SEGRETO MI MANDA DEI FIORI A OGNI COMPLEANNO. FA IL FORNAIO VICINO A FERRARA, IO GIRAI LÌ UN FILM E LUI MI VIDE. IO SO CHE MI AMA, È SCAPOLO MA NON L'HO MAI INCONTRATO. MAGARI SE LO AVESSI FATTO…" - VIDEO