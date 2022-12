2 dic 2022 17:42

UN TAPIRO PER D’AMICO – STASERA A “STRISCIA LA NOTIZIA” STAFFELLI RECAPITA IL TAPIRO D’ORO A ILARIA D’AMICO PER IL FLOP D’ASCOLTI DEL SUO PROGRAMMA “CHE C’È DI NUOVO” – IN ONDA IN PRIMA SERATA SU RAI2 NON HA RACIMOLATO NEANCHE UN MISERRIMO 2% - LA CONDUTTRICE ASSICURA CHE LA TRASMISSIONE ANDRÀ AVANTI: “AVETE MAI VISTO UN NUOVO PROGRAMMA CHE PRONTI VIA FA BOOM?” (IL SUO HA FATTO CRASH!) – ILARIONA POI SMENTISCE I LITIGI CON IL COMPAGNO BUFFON...