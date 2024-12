IL TAR SPALANCA LE PORTE AL SESTO FESTIVAL DI AMADEUS – CON LA DECISIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA, CHE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO L’AFFIDAMENTO “DIRETTO” ALLA RAI, È POSSIBILE CHE IL FESTIVAL DEL 2026 FINISCA A DISCOVERY, E CHE “AMA” TORNI ALLA CONDUZIONE – FATTA SALVA L’EDIZIONE 2025, INFATTI, IL COMUNE DI SANREMO, TITOLARE DEL MARCHIO, DOVRÀ FARE UNA GARA PUBBLICA, CHE POTREBBE ESSERE VINTA DA QUALUNQUE RETE. COMPRESO IL "NOVE", CHE HA MOLTI SOLDI DA SPENDERE - LA RAI: "NON C'È NESSUN RISCHIO CHE LA MANIFESTAZIONE, NELLA SUA VESTE ATTUALE, POSSA ESSERE ORGANIZZATA DA TERZI"

Rai, organizzazione festival resta nella nostra titolarità

(ANSA) - "I giudici amministrativi hanno confermato l'efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l'edizione 2025, nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l'organizzazione del Festival". A precisarlo, in una nota, è la stessa Rai che sottolinea: "nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi".

Festival di Sanremo, il Tar della Liguria: «Illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, serve la gara»

Estratto dell’articolo di Manlio Adone Pistoiesi per www.open.online

AMADEUS E FIORELLO LASCIANO SANREMO IN CARROZZA

Il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento «diretto» alla Rai, da parte del Comune di Sanremo. I giudici del Tribunale amministrativo regionale garantiscono però lo svolgimento dell’edizione 2025.

Come assicurato dai giudici nella sentenza: «Risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione del Festival già svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesi».

Ma per gli anni a seguire dovrà essere svolta una gara pubblica aperta agli operatori del settore interessati. Il ricorso è stato presentato da Sergio Cerruti, fino al 2024 presidente dei discografici italiani, che si è mostrato criticato sull’attuale format del Festival di Sanremo e vorrebbe smantellarlo togliendolo anche alla Città dei Fiori.

fiorello e amadeus quarta serata sanremo 2024

[…] Secondo un’altra sentenza del Tar, il Comune di Sanremo sarebbe il proprietario del marchio del Festival. Ogni anno l’ente lo cede alla Rai. Come riporta il Sole 24 Ore, per il triennio 2018-2020 la concessione esclusiva all’emittente pubblica dell’organizzazione, della produzione e della ripresa della manifestazione, nonché dell’utilizzazione del marchio «Festival della Canzone Italiana» ha fatto arrivare nelle casse del Comune un importo complessivo di 15 milioni di euro. Il problema sollevato dal Tar è che ora l’ente comunale, in quanto pubblico, dovrebbe fare una gara aperta a tutti gli operatori del settore.

amadeus sangiovanni quarta serata sanremo 2024

[…] «È una sentenza inaspettata, articolata e complessa», così il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha accolto la pronuncia dei giudici del Tar. Il primo cittadino ha inoltre aggiunto che approfondirà la questione nei prossimi giorni «al fine di pianificare le migliori strategie per il futuro» insieme «ai dirigenti del Comune e ai nostri consulenti legali».

AMADEUS SI COMMUOVE NEL DARE L'ADDIO A SANREMO