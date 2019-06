TAYLOR MEGA, ENTRATA AL ''GF'' AL SOLO SCOPO DI SEDURRE L'AITANTE GENNARO LILLIO, E FAR IMPAZZIRE DI GELOSIA LA PROTAGONISTA DEL REALITY, FRANCESCA DE ANDRÉ, È USCITA DALLA CASA SENZA AVER COMBINATO NULLA. COME MAI? C'ENTRA PER CASO IL SUO BILLIONAIRE E SEGRETISSIMO FIDANZATO IRANIANO, HORMOZ VASFI, CHE LE HA IMPOSTO DI NON TENERE PIÙ COMPORTAMENTI ''ECCESSIVI''? AH, SAPERLO…

Stefania Rocco per https://gossip.fanpage.it/

taylor mega gennaro lillo

Taylor Mega avrebbe un nuovo, facoltoso fidanzato. Si tratta, secondo il settimanale Chi, del milionario iraniano Hormoz Vasfi, ex di Yvonne Sciò. I due starebbero trascorrendo le vacanze all’interno di un lussuoso resort in Vietnam, in compagnia del figlio 18enne dell’imprenditore. La modella friulana avrebbe acconsentito a sottostare a una sedie di rigide regole pur di poter vivere questo amore: consisterebbero nel divieto assoluto di rilasciare interviste e postare foto di coppia sui social.

hormoz vasfi yvonne scio

Le vacanze nel resort vietnamita

A proposito del nuovo amore di Taylor, il settimanale Chi scrive: “Finalmente ha un nome il nuovo fidanzato di Taylor Mega. Lui è il milionario iraniano Hormoz Vasfi, 56 anni, che attualmente sta trascorrendo con la showgirl una vacanza in un lussuoso resort in Vietnam. Presente anche Vietar, figlio 18enne di lui. Ma ci sono delle regole che Taylor dovrà rispettare: nessun selfie insieme e nessuna intervista in cui parla di lui. Come mai?”. Sarà complesso per Taylor, abituata ai fidanzati famosi, tenere completamente nascosto questo capitolo della sua vita privata.

I precedenti fidanzati illustri di Taylor

Vasfi non è il primo compagno illustre di Taylor Mega. La modella, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei famosi, è diventata nota presso il grande pubblico proprio in virtù della storia d’amore con Flavio Briatore, conosciuto lo scorso anno. Quella relazione mordi e fuggi le consentì di farsi un nome nel mondo della cronaca rosa, oltre che sui social dov’è particolarmente attiva e conosciuta. Nel corso dei mesi, Elisia Todisco – questo il nome all’anagrafe di Taylor – ha collezionato altre relazioni più o meno importanti con uomini altrettanto famosi: da Sfera Ebbasta a Fabrizio Corona, passando per la relazione diventata importante con Tony Effe della Dark Polo Gang.

hormoz vasfi con amanda cronin e dakota fanning gennaro lillio taylor mega al gf gennaro lillio francesca de andre taylor mega al gf gennaro lillio francesca de andre

francesca de andre vs giorgio tambellini francesca de andre vs giorgio tambellini barbara d urso sobria barbara d urso taylor mega nella doccia