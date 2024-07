TAYLOR SWIFT ARRIVA A MILANO E TROVA I… BACAROZZI – PICCOLO INCIDENTE PER LA POPSTAR A SAN SIRO: A UN CERTO PUNTO DEL CONCERTO HA INGOIATO UN INSETTO. SI È FERMATA E HA INIZIATO A TOSSIRE: “CI SONO COSÌ TANTI INSETTI STASERA” - È LA TERZA VOLTA CHE LA CANTANTE INTERROMPE L'ERAS TOUR PER LA STESSA RAGIONE: LE ERA GIÀ SUCCESSO ALLO STADIO DI WEMBLEY, A LONDRA, E A CHICAGO

Traduzione dell’articolo di Bryan West per https://eu.usatoday.com/s

taylor swift a milano san siro 8

Taylor Swift ha incantato […] Milano. In un elegante abito arancione alba, ha imbracciato la chitarra e si è avvicinata al microfono. "Cerco di sfidare me stessa a fare cose che non ho mai fatto prima o canzoni che non suono da molto tempo", ha detto al pubblico dello stadio San Siro, tutto esaurito, nella capitale italiana della moda.

"Non ho mai fatto questa canzone nella sezione acustica prima d'ora, quindi...". ha detto Swift strimpellando "The 1". Il brano faceva parte del primo anno dell'Eras Tour ed era il numero di apertura dell'epoca di "Folklore". […]

taylor swift a milano san siro 2

Prima che potesse iniziare la sua selezione al pianoforte, il pubblico italiano ha intonato "Sei bellissima". Senza parole, la Swift si è stretta la bocca e ha detto: "Wow, nessuno è mai stato così gentile con me in tutta la mia vita".

"Scommetto che a quest'ora della notte sei ancora sveglio", ha cantato dal suo pianoforte dipinto a fiori. L'incipit di "I Almost Do" da "Red (Taylor's Version)" ha eccitato la folla. I braccialetti si sono illuminati di un blu brillante, fino a quando un insetto è volato nella bocca della Swift, facendola fermare e tossire. "Ci sono così tanti insetti qui stasera", ha detto.

taylor swift a milano san siro 3

Per la terza volta nell'Eras Tour, un insetto ha interrotto l'Eras Tour. Nella terza serata al Wembley Stadium, l'artista ha chiesto al pubblico londinese di continuare a cantare "All Too Well" dopo che un insetto le era volato in bocca. Nella terza serata a Chicago, un caso simile si è verificato al Soldier Field. […]

taylor swift a milano san siro 7 fila per taylor swift a milano taylor swift a milano san siro 4 taylor swift a milano san siro 6 taylor swift a milano san siro 5 taylor swift a milano san siro 1