9 feb 2022 10:49

TE LO DO IO IL NEGAZIONISMO! - ALESSANDRO SALLUSTI: "IN MERITO ALLE VERGOGNOSE PAROLE DEL GIORNALISTA DI "LIBERO", TOMMASO MONTESANO, SUI MORTI DI COVID A BERGAMO HO CHIESTO ALL’AZIENDA DI VALUTATE SE ESISTONO O PRESUPPOSTI PER IL LICENZIAMENTO PER COLPA GRAVE E, COMUNQUE NELL’ATTESA, LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DI MONTESANO"