Caro Giuseppe Cruciani, premesso che ti voglio bene e che mi sei molto simpatico, è chiaro che sei uno stupido. Non ho capito perché dobbiate sempre insultarmi e prendermi a parolacce a Radio 24 senza conoscere niente degli argomenti che trattate. È prassi consolidata e documentata che l’Iran coordini con gli Stati Uniti tutte le sue vendette per i torti che subisce per mano americana e israeliana.

Questo è accaduto in altre circostanze, ad esempio, quando l’Iran lanciò i missili contro le basi americane in Iraq per vendicare l’uccisione di Soleimani nel gennaio 2020. Anche gli Stati Uniti agiscono nello stesso modo quando sparano in Medio Oriente.

Ad esempio, Trump avvisò Putin che stava per lanciare i suoi missili contro la Siria nell’aprile del 2017 per evitare che ci fossero morti tra i soldati russi. Questa prassi è stata escogitata perché il Medio Oriente è una polveriera e una scintilla potrebbe generare un incendio indomabile che forzerebbe il Cremlino e la Casa bianca a combattere guerre che non vogliono.

Ad ogni modo, ho parlato di questa “prassi” oggi sul Fatto quotidiano. Se leggerai il mio articolo, troverai quello che cerchi. Comunque ti voglio bene, non ho niente di personale contro di te, come affermi erroneamente. Sei uno stupido della radio, ma che male c’è a essere uno stupido della radio in un mondo pieno di conduttori televisivi cretini? Un’ultima cosa: a gennaio 2024, una delegazione di Biden e una delegazione di Khamenei si sono incontrate in Oman.

Biden ha richiesto l’incontro per pregare l’Iran di chiedere agli Houthi di cessare il lancio di missili nel Mar Rosso. Capito? Biden parla con l’Iran e l’Iran ha fatto sapere a Biden dove e quando avrebbe lanciato i missili contro Israele. E poi l’Iran ha dato a Israele 72 ore di tempo per organizzare la difesa aerea: l’ha dichiarato persino il ministro degli Esteri dell’Iran.

Sei uno stupido, però sei anche una brava persona. Mi piace la tua libertà. Sei libero di essere stupido e questa libertà te la sei presa tutta. Ti abbraccio e ti auguro ogni bene. In un mondo mediatico dominato dai cretini, gli stupidi innalzano il livello del dibattito. Pensa come siamo messi.

